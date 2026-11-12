USA ziehen sich von U17-WM in Katar zurück

Die USA machen aufgrund der politisch instabilen Lage im Nahen Osten einen Rückzieher. Die U17-Nationalmannschaft wird nicht zur WM in Katar reisen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Am 19. November startet in Katar die U17-Weltmeisterschaft. Nicht dabei sein werden die USA. Wie das renommierte Sportportal The Athletic zuerst berichtete, ziehen sich die Amerikaner aufgrund der politischen Lage im Nahen Osten zurück.

Die Entscheidung wurde den Spielern mit einem Brief des Verbands mitgeteilt. «Angesichts der aktuellen Lage, insbesondere der Reisewarnung der Stufe 3 des US-Aussenministeriums für Katar und der damit verbundenen Anweisungen für Botschaftsangehörige und deren Familien, können wir leider nicht mehr an dem Turnier teilnehmen. Das Wohlergehen unserer Spieler und Mitarbeiter hat für uns stets oberste Priorität», steht darin.

Die Fifa hat den Rückzug mittlerweile bestätigt. Der Weltverband teilt mit, dass die Sicherheitsbewertung für das Turnier unverändert bleibt. Was nun mit dem Spielbetrieb in der Gruppe J mit Montenegro, Chile und Algerien passiert, ist noch nicht bekannt.

Schweizer Nati nicht qualifiziert

Die U17-WM, die davor alle zwei Jahre ausgetragen wurde, findet seit 2025 und zumindest bis 2029 jährlich in der Aspire Academy in Doha statt. Die Schweiz scheiterte im Vorjahr im Viertelfinal am späteren Sieger Portugal.

Für das diesjährige Turnier hat sich das Team nicht qualifiziert, da es in der EM-Quali, die auch für die WM ausschlaggebend ist, nur Gruppendritter wurde. Nach 24 Teams im Jahr 2023 und 32 Mannschaften 2025 wurde das Teilnehmerfeld nun auf 48 Teams erweitert.