1/4 Yann Sommer ist nach einer Blitz-Genesung zurück auf dem Trainingsplatz. Foto: Mattia Pistoia - Inter

Auf einen Blick Yann Sommer trainiert überraschend früh nach Daumenoperation wieder auf dem Platz

Spezielle Schiene ermöglicht schnellere Rückkehr als ursprünglich erwartet

Gegen Feyenoord wird er voraussichtlich in den Inter-Kader zurückkehren

Yann Sommers (36) Genesung nach einem Daumenbruch verläuft schneller als erwartet. Wie das italienische Portal «Sport Mediaset» berichtet, trainierte Sommer bereits wieder auf dem Platz, nur wenige Tage nach seiner Operation an der rechten Hand am 21. Februar.

Dank einer speziellen Schiene konnte Sommer das Training früh wieder aufnehmen als erwartet. Ursprünglich wurde mit einer Ausfallzeit von etwa einem Monat gerechnet. Nun besteht die Möglichkeit, dass er für das Champions-League-Spiel gegen Feyenoord Rotterdam (5. März, 18.45 Uhr live auf Blick) in den Kader zurückkehrt.

Trotz Sommers schneller Genesung wird erwartet, dass Josep Martinez (26), der in den letzten Spielen überzeugte, im Achtelfinal-Hinspiel im Goal stehen wird. Sommer dürfte zunächst auf der Bank Platz nehmen, um kein Risiko einzugehen.

Fit für den Saison-Endspurt

Eine vollständige Rückkehr Sommers wird für das Ligaspiel gegen Monza am Samstag oder spätestens für das Rückspiel gegen Feyenoord in Mailand erwartet. Damit wird Sommer in dieser Saison seine ersten Minuten in der Champions League verpassen. In den bisherigen acht Partien kassierte er nur ein einziges Gegentor.

Es sieht also danach aus, dass Inter in der heissen Phase der Saison auf seinen Stammtorhüter zählen kann. In der Serie A hat das Team des langjährigen Nati-Goalies die Leaderposition inne. Elf Runden vor Schluss liegt Napoli allerdings nur ein Punkt zurück. Im Titelrennen in der Champions League ginge es bei einem Sieg gegen Feyenoord im Viertelfinal gegen Bayern oder Leverkusen.