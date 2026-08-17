Fix! Juventus holt Verteidiger von der Konkurrenz

Der Deal ist durch: Juventus verpflichtet den kolumbianischen Verteidiger Jhon Lucumi von Bologna – für 19,5 Millionen Euro.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Juventus verpflichtet Jhon Lucumí von Bologna für 19,5 Millionen Euro

Kolumbianer bestritt 123 Serie-A-Spiele und war WM-Stammspieler 2026

Lucumí ist vierter Neuzugang bei Juventus; Vertrag bis Juni 2030

Blick Sportdesk

Juventus Turin hat Jhon Lucumí offiziell unter Vertrag genommen. Der 28-jährige Innenverteidiger wechselt vom Ligakonkurrenten FC Bologna zu den «Bianconeri». Die Ablösesumme beträgt 19,5 Millionen Euro, dazu kommen bis zu 0,6 Millionen Euro an zusätzlichen Kosten sowie leistungsabhängige Boni von maximal 2 Millionen Euro. Lucumí unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.

Bereits am Sonntag absolvierte der kolumbianische Nationalspieler die medizinischen Untersuchungen erfolgreich. Am Montag bestätigte Juventus den Transfer offiziell.

Lucumí wechselte 2022 für rund acht Millionen Euro von KRC Genk zu Bologna und entwickelte sich dort zu einer festen Grösse in der Defensive. Für die «Rossoblu» absolvierte er 123 Serie-A-Partien und erzielte dabei ein Tor. In der Champions League kam er auf acht Einsätze und steuerte ebenfalls einen Treffer bei. Zudem gehörte er zur Mannschaft, die in der Saison 2024/25 die Coppa Italia gewann.

Auch auf internationaler Bühne war Lucumí zuletzt gefragt. Bei der WM 2026 bestritt er alle fünf Spiele Kolumbiens als Stammspieler. Für seine Nation war das Turnier allerdings im Achtelfinal beendet: Gegen die Schweiz unterlag Kolumbien im Penaltyschiessen.

Bei Juventus ist Lucumí der vierte Sommerneuzugang. Zuvor stiessen bereits Jeff Ekhator, Randal Kolo Muani und Kerim Alajbegovic zum italienischen Rekordmeister. Mit seiner Erfahrung aus der Serie A und der Champions League soll Lucumí die Defensive weiter stabilisieren.

Gleichzeitig arbeitet Juventus offenbar bereits am nächsten Transfer. Der Klub steht demnach kurz vor einer Einigung mit Tottenham über die Verpflichtung des italienischen Nationaltorhüters Guglielmo Vicario.

Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

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