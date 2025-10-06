DE
«Widerwillig» und «ausnahmsweise»
Uefa genehmigt Milan Serie-A-Spiel in Australien

Zähneknirschend lässt die Uefa zu, dass sowohl Milan als auch Barcelona ein nationales Meisterschaftsspiel jeweils auf einem fremden Kontinent austragen.
Publiziert: 22:31 Uhr
Ardon Jashari (r.), der derzeit wegen eines Wadenbeinbruchs ausfällt, wird mit Milan im Februar für ein Serie-A-Spiel nach Australien reisen.
Foto: Getty Images
Der FC Barcelona und die AC Milan absolvieren im Dezember und im Februar je ein Ligaspiel in den USA respektive in Australien.

Die Uefa stimmte am Montag den Anträgen der spanischen und der italienischen Liga zu. Geht es nach ihr, bleiben es Ausnahmen. Die Zustimmung erfolge «widerwillig» und «ausnahmsweise», betonte der europäische Kontinentalverband. Das relevante Regelwerk der Fifa, das derzeit überarbeitet wird, sei «nicht klar und detailliert genug», um einen anderen Entscheid zu ermöglichen, erklärte die Uefa.

Wie die Uefa bekannt gab, wird die Partie zwischen Villarreal und dem FC Barcelona vom 21. Dezember an einem noch nicht festgelegten Datum in Miami stattfinden. Die Serie A beabsichtigt, das Spiel AC Milan – Como am 6. Februar, dem Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand, in Perth auszutragen.

«Darf nicht als Präzedenzfall angesehen werden»

«Es ist zwar bedauerlich, dass diese beiden Spiele stattfinden müssen, aber dieser Entscheid ist eine Ausnahme und darf nicht als Präzedenzfall angesehen werden», versicherte Ceferin. «Unser Engagement ist klar: Wir wollen die Integrität der nationalen Ligen schützen und sicherstellen, dass der Fussball in seinem heimischen Umfeld verankert bleibt.»

Während die spanische Liga die Bestrebungen nach Ligaspielen im Ausland seit rund zehn Jahren vorantreibt, stossen die Pläne bei den heimischen Fans auf grosse Ablehnung. Die Serie A nannte die Olympischen Spiele als Grund für den Antrag auf die Partie in Perth.

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
SSC Neapel
6
6
15
2
AS Rom
AS Rom
6
5
15
3
AC Mailand
AC Mailand
6
6
13
4
Inter Mailand
Inter Mailand
6
9
12
5
Juventus Turin
Juventus Turin
6
4
12
6
Atalanta BC
Atalanta BC
6
6
10
7
Bologna FC
Bologna FC
6
4
10
8
Como 1907
Como 1907
6
2
9
9
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
6
0
9
10
US Cremonese
US Cremonese
6
-1
9
11
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
6
0
8
12
Udinese Calcio
Udinese Calcio
6
-3
8
13
Lazio Rom
Lazio Rom
6
3
7
14
Parma Calcio
Parma Calcio
6
-4
5
15
US Lecce
US Lecce
6
-5
5
16
FC Turin
FC Turin
6
-8
5
17
AC Florenz
AC Florenz
6
-4
3
18
Hellas Verona
Hellas Verona
6
-7
3
19
Genua CFC
Genua CFC
6
-6
2
20
Pisa SC
Pisa SC
6
-7
2
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
