Die Freude in Italien über die diesjährigen Serie-A-Aufsteiger ist speziell gross. Da ist Venezia mit seinen ikonischen Trikots. Da ist Como, das mit einem der reichsten Investoren der Welt und Trainer Cesc Fabregas (37) die Liga aufmischen will. Und last but not least ist da auch noch Parma. Der Traditionsklub aus der berühmten Gourmetstadt, der in den Neunziger zweimal den Uefa-Cup gewann.

Mit Parma ist auch ein Zürcher zurück im italienischen Oberhaus. Seit vier Jahren kickt Simon Sohm (23) bereits für die Gialloblù. Er hat schon 118 Spiele auf dem Buckel. Keiner im aktuellen Kader ist länger dabei als er. «Parma ist meine zweite Heimat geworden. Ich fühle mich sehr wohl hier. Aber das wusste ich gar nicht, dass ich inzwischen der Dienstälteste bin», sagt er ziemlich erstaunt zu Blick.

Gazetten sehen Sohm nicht als Stammspieler

Zu Beginn seiner Zeit bei Parma, da war der Klub erstklassig, musste Sohm noch ziemlich unten durch. Es gab viel Kritik. «Als ich kam, war alles neu. Zudem war ich zum ersten Mal von zu Hause weg und der Fussball war ganz anders als in der Super League», erklärt er. In den letzten drei Jahren in der Serie B avancierte der Mittelfeldmann in der jungen Truppe zu einem Leader.

«Die Leute haben heute ganz andere Erwartungen an mich als damals. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Das spüre ich schon und ist auch normal», erzählt Sohm. Trotz dieses Standings gibt ihm die italienische Presse nicht viel Kredit. Weder die «Gazzetta dello Sport» noch der «Corriere dello Sport» sehen ihn in der Startelf. «Was da geschrieben wird, prallt an mir ab. Ich weiss, was der Trainer von mir denkt und ich weiss, dass ich eine grosse Rolle spielen werde», betont er.

Wird die Nati bald wieder zum Thema?

Los gehts für Parma und Sohm gleich mit einem happigen Programm. In den ersten drei Partien treffen sie auf Fiorentina, Milan und Napoli. «Wir haben nichts zu verlieren. Als Aufsteiger bringst du auch einen gewissen Enthusiasmus mit, der dir in solchen Spielen helfen kann. Deshalb bin ich mir sicher, dass wir gegen sie bestehen können.»

Zum Punkten verdammt ist Parma gegen diese Gegner nicht. Das erklärte Saisonziel lautet Klassenerhalt. «Wenn es mehr wird, umso besser. Aber erst einmal müssen wir uns darauf konzentrieren, oben zu bleiben», stellt Sohm klar. Allzu weit in die Zukunft mag er ohnehin nicht gucken. Auch nicht, was das Thema Nati angeht.

Vor vier Jahren bestritt Sohm sein bisher einziges Länderspiel für die Schweiz. In einem Testspiel gegen Kroatien ermöglichte ihm Vladimir Petkovic (61) das Debüt. Danach verschwand der Zürcher aber vom Nati-Radar. Mit guten Leistungen in der Serie A könnte er sich wieder ins Gespräch bringen. «Es passiert oder es passiert nicht. Klar ist aber, dass ich es mir mit guten Spielen verdienen muss.»