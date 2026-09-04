Darum gehts
- Vincent Sierro wechselt zu Parma Calcio in die Serie A
- Der Mittelfeldspieler bringt Erfahrung aus vielen Ligen mit
- Sierro absolvierte bisher 15 Spiele für die Schweizer-Nati
Zuletzt war Vincent Sierro (30) vertraglos, nun wechselt der 30-Jährige in die Serie A zu Parma. Beim Klub aus Norditalien unterschreibt der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis Ende Saison. Der Nati-Kicker bringt Erfahrung aus unterschiedlichsten Ligen mit: Super League (Sion, St. Gallen, YB), Bundesliga (Freiburg), Ligue 1 (Toulouse) und nicht zuletzt aus der Saudi Pro League bei Al-Shabab.
Seine Blütezeit erlebte der gebürtige Walliser bei YB, wo er zweimal Schweizer Meister wurde und einmal den Schweizer Cup gewann. Auch bei Toulouse in der Ligue 1 bewies Sierro seine Klasse sowie seine Leaderqualitäten und trug die Kapitänsbinde. Spät folgte auch die Belohnung im Nationalteam: Mit 28 Jahren debütierte er in der Schweizer Nati, für die er bisher 15 Einsätze absolvierte.
Vor einem Jahr entschied er sich für den Wechsel von Toulouse zum saudischen Klub Al-Shabab. Mit seinem Wechsel zu Parma läuft Sierro nun bereits in seiner dritten Top-5-Liga auf und trifft dort auf einen Landsmann. Bei den Norditalienern steht auch der Schweizer Sascha Britschgi unter Vertrag.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
AS Rom
2
8
6
2
Inter Mailand
2
4
6
3
AC Mailand
2
3
6
4
Juventus Turin
2
3
6
5
Atalanta BC
2
2
6
6
Lazio Rom
2
2
6
7
Udinese Calcio
2
1
4
8
Como 1907
2
1
4
9
Frosinone Calcio
2
2
3
10
SSC Neapel
2
1
3
11
Sassuolo Calcio
2
0
3
12
Cagliari Calcio
2
0
3
13
US Lecce
2
-2
3
14
FC Turin
2
-2
0
15
Bologna FC
2
-2
0
16
Genua CFC
2
-3
0
16
Parma Calcio
2
-3
0
18
AC Monza
2
-4
0
19
FC Venedig
2
-4
0
20
AC Florenz
2
-7
0