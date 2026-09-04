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Nati-Kicker Sierro hat neuen Klub gefunden

Vincent Sierro wechselt zu Parma in die Serie A. Mit diesem Wechsel spielt der Walliser bereits in der dritten der fünf grossen europäischen Ligen.
Publiziert: vor 12 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
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Vincent Sierro wechselt nach Italien zu Parma.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Vincent Sierro wechselt zu Parma Calcio in die Serie A
  • Der Mittelfeldspieler bringt Erfahrung aus vielen Ligen mit
  • Sierro absolvierte bisher 15 Spiele für die Schweizer-Nati
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Zuletzt war Vincent Sierro (30) vertraglos, nun wechselt der 30-Jährige in die Serie A zu Parma. Beim Klub aus Norditalien unterschreibt der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis Ende Saison. Der Nati-Kicker bringt Erfahrung aus unterschiedlichsten Ligen mit: Super League (Sion, St. Gallen, YB), Bundesliga (Freiburg), Ligue 1 (Toulouse) und nicht zuletzt aus der Saudi Pro League bei Al-Shabab.

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Seine Blütezeit erlebte der gebürtige Walliser bei YB, wo er zweimal Schweizer Meister wurde und einmal den Schweizer Cup gewann. Auch bei Toulouse in der Ligue 1 bewies Sierro seine Klasse sowie seine Leaderqualitäten und trug die Kapitänsbinde. Spät folgte auch die Belohnung im Nationalteam: Mit 28 Jahren debütierte er in der Schweizer Nati, für die er bisher 15 Einsätze absolvierte.

Vor einem Jahr entschied er sich für den Wechsel von Toulouse zum saudischen Klub Al-Shabab. Mit seinem Wechsel zu Parma läuft Sierro nun bereits in seiner dritten Top-5-Liga auf und trifft dort auf einen Landsmann. Bei den Norditalienern steht auch der Schweizer Sascha Britschgi unter Vertrag.

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