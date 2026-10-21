Spalletti in Turin unter Druck – kommt ein Ex-Inter-Coach?

Juventus holt aus sieben Serie-A-Spielen nur elf Punkte – nun wird über Spallettis Zukunft spekuliert. Als Wunschkandidat für einen möglichen Wechsel im Sommer gilt laut Bericht Simone Inzaghi.

Darum gehts Bei Juventus wächst nach elf Punkten der Druck auf Spalletti

Trotz Vertrag bis 2028 soll er vorerst bleiben

Verpasst er die Champions League, gilt Inzaghi als Favorit

Blick Sportdesk

Bei Juventus Turin wächst der Druck auf Trainer Luciano Spalletti. Nach einem enttäuschenden Saisonstart beschäftigen sich die Verantwortlichen offenbar bereits mit möglichen Nachfolgern. Laut der «Gazzetta dello Sport» gilt Simone Inzaghi, derzeit Trainer von Al-Hilal, als heisser Kandidat.

Juventus kommt nach sieben Spieltagen in der Serie A erst auf elf Punkte. Drei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen stehen zu Buche – zu wenig für die hohen Ansprüche des italienischen Rekordmeisters.

Trotzdem wollen die Verantwortlichen vorerst an Spalletti festhalten. Der 67-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis 2028. Eine Entlassung während der laufenden Saison soll nach Möglichkeit vermieden werden. Sollten sich die Resultate in den kommenden Monaten allerdings nicht verbessern, könnte die Klubführung ihre Haltung überdenken.

Für diesen Fall werden Stefano Pioli und Antonio Conte als mögliche Übergangslösungen gehandelt.

Entscheidend dürfte sein, ob Spalletti das Minimalziel erreicht: die Qualifikation für die Champions League. Verpasst Juventus die Königsklasse, könnte im Sommer ein Trainerwechsel folgen.

Als Wunschkandidat gilt dem Bericht zufolge Simone Inzaghi. Der 50-Jährige führte Inter Mailand in der Saison 2023/24 zum Meistertitel und verfügt über grosse Erfahrung auf höchstem Niveau. Besonders seine Fähigkeit, Spieler weiterzuentwickeln und Mannschaften taktisch zu formen, soll bei den Juventus-Verantwortlichen geschätzt werden.

Dieser Artikel ist zuerst auf sportal.bg erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.