US Lecce
US Lecce
18:30
SSC Neapel
SSC Neapel
US Lecce
US Lecce
Ab 18:30 Uhr
Vs
SSC Neapel
SSC Neapel
Serie A
US Lecce - SSC Neapel

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
SSC Neapel
8
7
18
2
AS Rom
AS Rom
8
5
18
3
AC Mailand
AC Mailand
8
7
17
4
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
5
Bologna FC
Bologna FC
8
6
14
6
Como 1907
Como 1907
8
4
13
7
Atalanta BC
Atalanta BC
8
6
12
8
Juventus Turin
Juventus Turin
8
1
12
9
Udinese Calcio
Udinese Calcio
8
-2
12
10
Lazio Rom
Lazio Rom
8
4
11
11
US Cremonese
US Cremonese
8
-1
11
12
FC Turin
FC Turin
8
-6
11
13
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
8
-1
10
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
8
-2
9
15
Parma Calcio
Parma Calcio
8
-4
7
16
US Lecce
US Lecce
8
-6
6
17
Hellas Verona
Hellas Verona
8
-7
5
18
AC Florenz
AC Florenz
8
-5
4
19
Pisa SC
Pisa SC
8
-7
4
20
Genua CFC
Genua CFC
8
-7
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Dienstag
28. Oktober 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Lecce, Italien
Stadio Via del Mare
Kapazität
40’670
