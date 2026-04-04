Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
2:1
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
Beendet
2:1
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
Garcia 50'
Pinamonti 78'
Esposito 30' (P)
04.04.2026, 16:45 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+8)

Spielende (2:1)

04.04.2026, 16:45 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit

04.04.2026, 16:43 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute

Auswechslung M. Adopo (Cagliari)

04.04.2026, 16:43 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute

Einwechslung G. Zappa (Cagliari)

04.04.2026, 16:40 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

89. Minute

Auswechslung S. Esposito (Cagliari)

04.04.2026, 16:39 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

89. Minute

Einwechslung P. Mendy (Cagliari)

04.04.2026, 16:38 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

83. Minute

Auswechslung Zé Pedro (Cagliari)

04.04.2026, 16:38 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

83. Minute

Einwechslung S. Kılıçsoy (Cagliari)

04.04.2026, 16:37 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

82. Minute

Auswechslung A. Pinamonti (Sassuolo)

04.04.2026, 16:37 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

82. Minute

Einwechslung M. Nzola (Sassuolo)

Erster Treffer in der Serie A
Garcia leitet mit Traumtor Wende zum Heimsieg ein

Sassuolo dreht das Heimspiel gegen Cagliari und gewinnt mit 2:1. Nati-Verteidiger Ulisses Garcia sorgt mit seinem ersten Tor in der Serie A für den zwischenzeitlichen Ausgleich.
Publiziert: 04.04.2026 um 17:19 Uhr
|
Aktualisiert: 04.04.2026 um 17:21 Uhr
Ulisses Garcia trifft beim 2:1-Sieg von Sassuolo gegen Cagliari erstmals in der Serie A.
Foto: Getty Images
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nati-Verteidiger Ulisses Garcia erzielt beim 2:1-Sieg von Sassuolo gegen Cagliari seinen ersten Treffer in der Serie A. Der Ex-YB-Spieler, der von Marseille an die Italiener ausgeliehen ist, trifft in der 50. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Nach einer Ecke von Berardi kann Caligari-Verteidiger Yerri Mina per Kopf klären. Der Ball kommt ausserhalb des Strafraums zu Garcia, der aus der Distanz eiskalt mit links abschliesst und mit einem Traumtor seinen Premieren-Treffer für die Norditaliener verbucht.

Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Sassuolo gerät zuvor nach einer halben Stunde in Rückstand. Sebastiano Esposito hat einen Hands-Elfmeter zur Cagliari-Führung verwandelt, der nach VAR-Überprüfung gegeben wurde. Sassuolo kann danach aber zurückschlagen und die Partie dank den Treffern von Garcia und Andrea Pinamonti drehen. Der Stürmer trifft aus der Drehung an Cagliari-Schlussmann Elia Caprile vorbei ins Tor zum 2:1-Schlussstand.

Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
31
45
72
2
AC Mailand
AC Mailand
30
24
63
3
SSC Neapel
SSC Neapel
30
16
62
4
Como 1907
Como 1907
30
31
57
5
Juventus Turin
Juventus Turin
30
23
54
6
AS Rom
AS Rom
31
14
54
7
Atalanta BC
Atalanta BC
30
14
50
8
Bologna FC
Bologna FC
31
3
45
9
Lazio Rom
Lazio Rom
31
3
44
10
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
31
-3
42
11
Udinese Calcio
Udinese Calcio
30
-7
39
12
FC Turin
FC Turin
31
-18
36
13
Parma Calcio
Parma Calcio
31
-17
35
14
Genua CFC
Genua CFC
30
-6
33
15
AC Florenz
AC Florenz
31
-8
32
16
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
31
-12
30
17
US Cremonese
US Cremonese
31
-20
27
18
US Lecce
US Lecce
30
-19
27
19
Hellas Verona
Hellas Verona
31
-31
18
20
Pisa SC
Pisa SC
31
-32
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
31
45
72
2
AC Mailand
AC Mailand
30
24
63
3
SSC Neapel
SSC Neapel
30
16
62
4
Como 1907
Como 1907
30
31
57
5
Juventus Turin
Juventus Turin
30
23
54
6
AS Rom
AS Rom
31
14
54
7
Atalanta BC
Atalanta BC
30
14
50
8
Bologna FC
Bologna FC
31
3
45
9
Lazio Rom
Lazio Rom
31
3
44
10
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
31
-3
42
11
Udinese Calcio
Udinese Calcio
30
-7
39
12
FC Turin
FC Turin
31
-18
36
13
Parma Calcio
Parma Calcio
31
-17
35
14
Genua CFC
Genua CFC
30
-6
33
15
AC Florenz
AC Florenz
31
-8
32
16
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
31
-12
30
17
US Cremonese
US Cremonese
31
-20
27
18
US Lecce
US Lecce
30
-19
27
19
Hellas Verona
Hellas Verona
31
-31
18
20
Pisa SC
Pisa SC
31
-32
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Daniele
Chiffi
Italien
Anstoss
Samstag
04. April 2026 um 15:00 Uhr
Stadion
Reggio Emilia, Italien
MAPEI Stadium
Kapazität
21'525
Was sagst du dazu?
