Garcia leitet mit Traumtor Wende zum Heimsieg ein

Nati-Verteidiger Ulisses Garcia erzielt beim 2:1-Sieg von Sassuolo gegen Cagliari seinen ersten Treffer in der Serie A. Der Ex-YB-Spieler, der von Marseille an die Italiener ausgeliehen ist, trifft in der 50. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.
Nach einer Ecke von Berardi kann Caligari-Verteidiger Yerri Mina per Kopf klären. Der Ball kommt ausserhalb des Strafraums zu Garcia, der aus der Distanz eiskalt mit links abschliesst und mit einem Traumtor seinen Premieren-Treffer für die Norditaliener verbucht.
Sassuolo gerät zuvor nach einer halben Stunde in Rückstand. Sebastiano Esposito hat einen Hands-Elfmeter zur Cagliari-Führung verwandelt, der nach VAR-Überprüfung gegeben wurde. Sassuolo kann danach aber zurückschlagen und die Partie dank den Treffern von Garcia und Andrea Pinamonti drehen. Der Stürmer trifft aus der Drehung an Cagliari-Schlussmann Elia Caprile vorbei ins Tor zum 2:1-Schlussstand.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
31
45
72
2
AC Mailand
30
24
63
3
SSC Neapel
30
16
62
4
Como 1907
30
31
57
5
Juventus Turin
30
23
54
6
AS Rom
31
14
54
7
Atalanta BC
30
14
50
8
Bologna FC
31
3
45
9
Lazio Rom
31
3
44
10
Sassuolo Calcio
31
-3
42
11
Udinese Calcio
30
-7
39
12
FC Turin
31
-18
36
13
Parma Calcio
31
-17
35
14
Genua CFC
30
-6
33
15
AC Florenz
31
-8
32
16
Cagliari Calcio
31
-12
30
17
US Cremonese
31
-20
27
18
US Lecce
30
-19
27
19
Hellas Verona
31
-31
18
20
Pisa SC
31
-32
18