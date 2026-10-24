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Traumtor-Alarm in Neapel
Anguissa zimmert Fallrückzieher in die Maschen

In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SSC Neapel – AS Rom (3:3).
Publiziert: vor 1 Minute
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Serie A 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Lazio Rom
Lazio Rom
2:1
8
11
22
2
Inter Mailand
Inter Mailand
7
12
19
3
AS Rom
AS Rom
8
13
18
4
Como 1907
Como 1907
8
7
17
5
AC Mailand
AC Mailand
7
7
15
6
Frosinone Calcio
Frosinone Calcio
7
4
13
7
FC Turin
FC Turin
8
2
13
8
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
8
-3
13
9
SSC Neapel
SSC Neapel
8
3
11
10
Juventus Turin
Juventus Turin
7
1
11
11
Atalanta BC
Atalanta BC
7
-1
9
12
US Lecce
US Lecce
7
-3
9
13
Bologna FC
Bologna FC
8
-2
8
14
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
8
-4
8
15
AC Monza
AC Monza
8
-3
7
16
Udinese Calcio
Udinese Calcio
7
-7
4
17
Genua CFC
Genua CFC
7
-8
4
18
AC Florenz
AC Florenz
7
-9
4
19
Parma Calcio
Parma Calcio
1:2
8
-10
4
20
FC Venedig
FC Venedig
7
-10
3
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