Noch näher dran an deinem Klub
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Serie A 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Lazio Rom
9
15
25
2
Inter Mailand
8
13
22
3
AS Rom
9
15
21
4
Como 1907
9
9
20
5
AC Mailand
8
9
18
6
Frosinone Calcio
8
4
14
7
Juventus Turin
8
3
14
8
FC Turin
9
0
13
9
Cagliari Calcio
9
-5
13
10
SSC Neapel
8
3
11
11
Atalanta BC
8
-1
10
12
US Lecce
8
-5
9
13
Bologna FC
8
-2
8
14
Sassuolo Calcio
9
-8
8
15
AC Monza
8
-3
7
16
Genua CFC
8
-7
7
17
Udinese Calcio
8
-9
4
18
AC Florenz
8
-10
4
19
Parma Calcio
8
-10
4
20
FC Venedig
8
-11
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg