Noch näher dran an deinem Klub
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Serie A 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Lazio Rom
9
15
25
2
Inter Mailand
10
13
25
3
AS Rom
10
18
24
4
AC Mailand
10
9
21
5
Como 1907
9
9
20
6
Frosinone Calcio
9
8
17
7
SSC Neapel
9
6
14
8
Bologna FC
10
1
14
9
Juventus Turin
9
1
14
10
FC Turin
9
0
13
11
Cagliari Calcio
9
-5
13
12
Atalanta BC
9
-1
11
13
Genua CFC
9
-5
10
14
US Lecce
9
-9
9
15
Sassuolo Calcio
9
-8
8
16
AC Monza
10
-7
7
17
AC Florenz
9
-10
5
18
Parma Calcio
9
-10
5
19
Udinese Calcio
10
-12
5
20
FC Venedig
9
-13
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg