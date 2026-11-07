Sechs Millionen Franken pro Torschuss von Milans Rekordmann

Darum gehts
- Gonçalo Ramos ist mit 70 Millionen Euro Milans teuerster Zugang, erfüllt Erwartungen bisher nicht
- In 13 Pflichtspielen gab Ramos elf Schüsse aufs Tor ab und erzielte erst drei Treffer für Milan
- In der Serie A liegt Ramos bei Abschlüssen auf Rang 16 und beim xG pro 90 Minuten auf Rang 50
70 Millionen Euro (64 Millionen Franken) hat der AC Milan im vergangenen Sommer für Gonçalo Ramos hingeblättert. Damit ist der Portugiese der teuerste Neuzugang der Klubgeschichte. Doch bislang bleibt der 25-jährige Stürmer weit hinter den Erwartungen zurück. Seine schwachen Statistiken sorgen in Italien für Diskussionen.
In 13 Pflichtspielen gab Ramos gerade einmal elf Schüsse aufs gegnerische Tor ab. Die «Gazzetta dello Sport» hat nachgerechnet: Gemessen an der Ablösesumme von 70 Millionen Euro kostete Milan bislang jeder Schuss aufs Tor rund 6,3 Millionen Euro (5,8 Millionen Franken).
Auch bei den Toren sieht es nicht gut aus. Lediglich drei Tore gelangen Ramos in seinen 13 Einsätzen für die «Rossoneri». In der Serie A steht er nach zehn Partien bei zwei Treffern – gegen Venedig Ende August und per Penalty gegen Atalanta Mitte Oktober.
Besonders auffällig ist der Unterschied zu seinen Leistungen im Nationalteam. Für Portugal traf Ramos während der letzten Länderspielpause in drei aufeinanderfolgenden Partien. Bei Milan hingegen läuft es weiterhin harzig.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: In der Serie A liegt Ramos mit 25 Abschlüssen auf Rang 16, bei den Schüssen aufs Tor mit elf Versuchen auf Rang 15. Noch ernüchternder ist sein Wert bei den erwarteten Toren pro 90 Minuten: Mit 0,20 liegt er lediglich auf Rang 50 – gleichauf mit Juventus-Verteidiger Gleison Bremer.
Auch beim Duell gegen Ferencvaros in der Europa League am Donnerstag blieb Ramos blass. Der Stürmer hatte nur 26 Ballkontakte und gab zwei Schüsse ab, die beide das Tor verfehlten.
Dabei hat der Portugiese seine Torgefährlichkeit in der Vergangenheit mehrfach bewiesen. Für Benfica erzielte er in der Saison 2022/23 insgesamt 27 Treffer in 47 Pflichtspielen. Bei PSG kam er zuletzt auf zwölf Tore in 45 Einsätzen.
Noch bleiben Ramos 28 Serie-A-Spieltage, um die Kritiker eines Besseren zu belehren. Doch der Druck auf Milans Rekordtransfer wächst.
Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Lazio Rom
10
16
28
2
Inter Mailand
10
13
25
3
AS Rom
10
18
24
4
Como 1907
10
10
23
5
AC Mailand
10
9
21
6
Frosinone Calcio
10
10
20
7
Juventus Turin
10
3
17
8
SSC Neapel
10
4
14
9
Bologna FC
10
1
14
10
FC Turin
10
-2
13
11
Genua CFC
10
-4
13
12
Cagliari Calcio
10
-6
13
13
Atalanta BC
10
-4
11
14
US Lecce
10
-10
9
15
Parma Calcio
10
-7
8
16
AC Florenz
10
-8
8
17
Sassuolo Calcio
10
-10
8
18
AC Monza
10
-7
7
19
FC Venedig
11
-13
6
20
Udinese Calcio
11
-13
5