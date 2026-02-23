Darum gehts
- Ruben Loftus-Cheek verletzte sich schwer im Spiel Milan gegen Parma am Sonntag
- Engländer zieht sich Zahn- und Kieferbruch zu
- Ausfall von mehreren Monaten befürchtet – droht sogar WM-Aus?
Milan-Star Ruben Loftus-Cheek (30) musste am Sonntagabend im Spiel gegen Parma (0:1) nach einem schweren Zusammenprall ins Spital gebracht werden. Der englische Mittelfeldspieler wurde nach nur zehn Minuten auf einer Trage und mit einer Halskrause stabilisiert abtransportiert.
Was war passiert? Die Szene ereignete sich bereits in der 7. Minute, als Loftus-Cheek einen Rabona-Flankenball von Alexis Saelemaekers per Kopf erreichen wollte. Dabei kollidierte er mit Parmas Torhüter Edoardo Corvi. Mit blutigem Gesicht blieb der Milan-Spieler rund drei Minuten am Boden liegen, bevor er mit fixiertem Nacken vom Platz getragen wurde. Er sei Berichten zufolge jedoch immer bei Bewusstsein gewesen. Für ihn kam der Schweizer Nationalspieler Ardon Jashari ins Spiel.
WM-Aus für Loftus-Cheek?
Italienische Medien, darunter Sky Italia, berichten, dass er einen gebrochenen Zahn und einen Kieferbruch erlitten habe. Der 30-Jährige muss sich einer Operation unterziehen und dürfte dadurch wochen-, wenn nicht sogar monatelang ausfallen.
Besonders bitter: Loftus-Cheek galt als Kandidat für Englands WM-Kader. Im letzten Oktober wurde der elffache Nationalspieler von Trainer Thomas Tuchel (52) erstmals seit 2018 wieder ins Kader der Three Lions berufen. Bleibt abzuwarten, ob er rechtzeitig wieder fit wird.
Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
26
41
64
2
AC Mailand
26
21
54
3
SSC Neapel
26
12
50
4
AS Rom
26
18
50
5
Juventus Turin
26
18
46
6
Como 1907
26
22
45
7
Atalanta BC
26
14
45
8
Sassuolo Calcio
26
-3
35
9
Lazio Rom
26
1
34
10
Bologna FC
25
2
33
11
Udinese Calcio
25
-10
32
12
Parma Calcio
26
-12
32
13
Cagliari Calcio
26
-7
29
14
Genua CFC
26
-5
27
15
FC Turin
26
-22
27
16
US Cremonese
26
-15
24
17
US Lecce
26
-16
24
18
AC Florenz
25
-10
21
19
Pisa SC
25
-22
15
20
Hellas Verona
26
-27
15