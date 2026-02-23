Schock in Mailand: Ruben Loftus-Cheek musste im Spiel gegen Parma nach einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Diagnose: ein gebrochener Zahn und ein Kieferbruch.

Ruben Loftus-Cheek verletzte sich schwer im Spiel Milan gegen Parma am Sonntag

Engländer zieht sich Zahn- und Kieferbruch zu

Ausfall von mehreren Monaten befürchtet – droht sogar WM-Aus?

Milan-Star Ruben Loftus-Cheek (30) musste am Sonntagabend im Spiel gegen Parma (0:1) nach einem schweren Zusammenprall ins Spital gebracht werden. Der englische Mittelfeldspieler wurde nach nur zehn Minuten auf einer Trage und mit einer Halskrause stabilisiert abtransportiert.

Was war passiert? Die Szene ereignete sich bereits in der 7. Minute, als Loftus-Cheek einen Rabona-Flankenball von Alexis Saelemaekers per Kopf erreichen wollte. Dabei kollidierte er mit Parmas Torhüter Edoardo Corvi. Mit blutigem Gesicht blieb der Milan-Spieler rund drei Minuten am Boden liegen, bevor er mit fixiertem Nacken vom Platz getragen wurde. Er sei Berichten zufolge jedoch immer bei Bewusstsein gewesen. Für ihn kam der Schweizer Nationalspieler Ardon Jashari ins Spiel.

WM-Aus für Loftus-Cheek?

Italienische Medien, darunter Sky Italia, berichten, dass er einen gebrochenen Zahn und einen Kieferbruch erlitten habe. Der 30-Jährige muss sich einer Operation unterziehen und dürfte dadurch wochen-, wenn nicht sogar monatelang ausfallen.

Besonders bitter: Loftus-Cheek galt als Kandidat für Englands WM-Kader. Im letzten Oktober wurde der elffache Nationalspieler von Trainer Thomas Tuchel (52) erstmals seit 2018 wieder ins Kader der Three Lions berufen. Bleibt abzuwarten, ob er rechtzeitig wieder fit wird.

Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

