«Auf Zukunft konzentrieren»
PSG gibt im Rechtsstreit gegen Mbappé nach und zahlt Millionen

Der Streit zwischen Kylian Mbappé und Paris Saint-Germain wird beigelegt. PSG geht nicht in Berufung gegen das Gerichtsurteil und zahlt dem Real-Madrid-Stürmer 60 Millionen Euro.
Publiziert: vor 48 Minuten
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
1/4
Der Rechtsstreit zwischen Kylian Mbappé und Paris Saint-Germain hat ein Ende gefunden.
Darum gehts

  • PSG zahlt Mbappé 60 Mio. Euro nach Gerichtsurteil vom Dezember 2025
  • Mbappés Forderung von 263 Mio. Euro wurde vom Gericht abgelehnt
  • PSG musste 440 Mio. Euro Gegenforderungen ebenfalls fallen lassen
RMS_Portrait_531.JPG
bliki.jpg
Cédric Heeb und BliKI

Paris Saint-Germain zahlt Kylian Mbappé rund 60 Millionen Euro und verzichtet auf eine Berufung im Rechtsstreit mit dem heutigen Real-Stürmer.

Das entschied der Klub nach dem Urteil des Pariser Arbeitsgerichts im Dezember 2025, wie der Verein der Nachrichtenagentur AFP bestätigt. «Aus Verantwortungsbewusstsein und um ein Verfahren, das sich viel zu lange hingezogen hat, endgültig abzuschliessen, hat der Verein beschlossen, den Rechtsstreit nicht weiter zu verlängern», teilt PSG mit.

Im Zentrum des Konflikts standen unbezahlte Prämien, Gehälter und nicht genommene Urlaubstage aus dem letzten Vertragsjahr des französischen Nationalspielers bis 2024. Die Anwälte von Mbappé forderten zudem, seine befristeten Verträge in unbefristete umzuwandeln und klagten auf 263 Millionen Euro. Das Gericht lehnte diesen Antrag jedoch ab.

Auch die Gegenforderungen von PSG, die 440 Millionen Euro betrugen, wurden zurückgewiesen. Nach langem Rechtsstreit erklärte der Verein: «Paris Saint-Germain konzentriert sich nun entschlossen auf die Zukunft, auf sein sportliches Projekt und den gemeinsamen Erfolg.»

