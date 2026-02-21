Darum gehts
- PSG zahlt Mbappé 60 Mio. Euro nach Gerichtsurteil vom Dezember 2025
- Mbappés Forderung von 263 Mio. Euro wurde vom Gericht abgelehnt
- PSG musste 440 Mio. Euro Gegenforderungen ebenfalls fallen lassen
Paris Saint-Germain zahlt Kylian Mbappé rund 60 Millionen Euro und verzichtet auf eine Berufung im Rechtsstreit mit dem heutigen Real-Stürmer.
Das entschied der Klub nach dem Urteil des Pariser Arbeitsgerichts im Dezember 2025, wie der Verein der Nachrichtenagentur AFP bestätigt. «Aus Verantwortungsbewusstsein und um ein Verfahren, das sich viel zu lange hingezogen hat, endgültig abzuschliessen, hat der Verein beschlossen, den Rechtsstreit nicht weiter zu verlängern», teilt PSG mit.
Im Zentrum des Konflikts standen unbezahlte Prämien, Gehälter und nicht genommene Urlaubstage aus dem letzten Vertragsjahr des französischen Nationalspielers bis 2024. Die Anwälte von Mbappé forderten zudem, seine befristeten Verträge in unbefristete umzuwandeln und klagten auf 263 Millionen Euro. Das Gericht lehnte diesen Antrag jedoch ab.
Auch die Gegenforderungen von PSG, die 440 Millionen Euro betrugen, wurden zurückgewiesen. Nach langem Rechtsstreit erklärte der Verein: «Paris Saint-Germain konzentriert sich nun entschlossen auf die Zukunft, auf sein sportliches Projekt und den gemeinsamen Erfolg.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Lens
22
25
52
2
Paris Saint-Germain
22
30
51
3
Olympique Lyon
22
16
45
4
Olympique Marseille
23
17
40
5
OSC Lille
22
4
34
6
FC Stade Rennes
22
-1
34
7
RC Strasbourg Alsace
22
7
31
8
AS Monaco
22
1
31
9
FC Lorient
22
-4
31
10
Toulouse FC
22
6
30
11
Stade Brestois 29
23
-3
30
12
Angers SCO
22
-5
29
13
Le Havre AC
22
-7
26
14
OGC Nizza
22
-13
23
15
Paris FC
22
-13
22
16
AJ Auxerre
22
-13
17
17
FC Nantes
22
-20
14
18
FC Metz
22
-27
13