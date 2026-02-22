Partizan-Fans zünden Tribüne im Stadion von Roter Stern an

Anhänger von Partizan Belgrad stecken im Stadt-Derby Sitze im Gästesektor in Brand. Die Partie wird trotzdem zu Ende gespielt.

Die jüngste Ausgabe von Roter Stern gegen Partizan beweist, weshalb das Belgrad-Derby zu den heissesten der Welt gehört.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zünden Partizan-Anhänger einen Teil des Gästesektors im Stadion Rajko Mitic an.

Trotzdem wird das Derby zu Ende gespielt. Roter Stern gewinnt 3:0 und baut die Tabellenführung vor dem Stadtrivalen auf vier Punkte aus. Herausragend: das 2:0 von Österreich-Star Marko Arnautovic aus 20 Metern.