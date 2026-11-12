Serie-A-Goalie crasht Ferrari auf dem Nürburgring

Robert Sánchez crasht im Ferrari auf dem Nürburgring: Der Chelsea-Torhüter, derzeit bei Como, bleibt unverletzt. Sein Rennwagen wird schwer beschädigt.

Darum gehts Robert Sánchez verunfallte auf dem Nürburgring, blieb aber im beschädigten Ferrari unverletzt

Ein Zeuge sagte, Sánchez sei im Karussell mit rund 110 km/h direkt in die Leitplanke gekracht

Nach dem Unfall sammelte Sánchez Trümmer ein, Zeugen erkannten ihn erst am Namen auf dem Auto

Blick Sportdesk

Schreckmoment für Robert Sánchez (28)! Der spanische Torhüter, der in dieser Saison von Chelsea an Como ausgeliehen ist, hat auf dem legendären Nürburgring einen heftigen Unfall gebaut. Sein Ferrari 488 Challenge Evo wurde dabei schwer beschädigt. Sánchez selbst kam glücklicherweise unverletzt davon.

Der Goalie hatte sich am Montag auf die berühmte Rennstrecke gewagt, auf der auch Privatpersonen gegen Bezahlung ihre Runden drehen können. Doch im berüchtigten Streckenabschnitt Karussell wurde ihm die Geschwindigkeit zum Verhängnis.

«Er fuhr viel zu schnell in die Kurve. Ich schätze, er war mit rund 110 km/h unterwegs», berichtet ein Augenzeuge gegenüber der britischen «Sun». Sánchez habe zu stark beschleunigt und sei direkt in die Leitplanke gekracht. «Die gesamte Frontpartie war zerstört, überall auf dem Asphalt lagen Trümmerteile. Sofort wurde die rote Flagge geschwenkt.»

Goalie sammelt Trümmerteile selbst ein

Besonders kurios: Nach dem Unfall stieg Sánchez laut dem Augenzeugen aus, als wäre nichts passiert. Anschliessend begann er, die herumliegenden Autoteile einzusammeln.

«Er trug normale Kleidung und einen Rennhelm. Den wollte er längere Zeit nicht abnehmen, als ob er seine Identität verbergen wollte», erzählt der Zeuge. Erst als die Umstehenden seinen Namen auf dem Fahrzeug entdeckten, hätten sie den Fussballprofi erkannt. Seine Freunde, die unmittelbar hinter ihm gefahren sind, halfen ihm beim Aufräumen.

Bei dem Unfallwagen handelt es sich um einen Ferrari 488 Challenge Evo mit einem 3,9-Liter-V8-Motor und rund 700 PS. Der Rennwagen kostet neu mindestens 230'000 Franken.

Sánchez steht seit dieser Saison bei Como unter Vertrag und absolvierte bislang fünf Partien für den italienischen Klub. Dabei kassierte er neun Gegentore.

Dieser Artikel ist zuerst auf gsp.ro erschienen. Die rumänische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.