80'000 Euro Monatslohn, 10'000-Euro-Weine, Whisky bis zur Ohnmacht: Rumäniens Ex-Stürmer Florin Raducioiu blickt auf ein wildes Fussballerleben zurück – und sagt, er hätte mehr sparen sollen.

Darum gehts Raducioiu bereut Luxus trotz 80'000 Euro Monatslohn

In Monaco kaufte er Wein für 10'000 Euro pro Flasche

Baresi holte ihn zu Milan; 1994 gewann er Liga und CL

Blick Sportdesk

Florin Raducioiu verdiente als Fussballprofi viel Geld – und gab während seiner Karriere auch grosse Summen aus. In einem Interview mit der «Gazzetta dello Sport» spricht die rumänische Legende offen über ausschweifende Partys, teure Weine und seine Erinnerungen an den italienischen Fussball. Auch von mysteriösen Spritzen und Tabletten erzählt der ehemalige Stürmer.

«In Monaco war ich verrückt nach Wein. Ich kaufte Flaschen für 10'000 Euro und veranstaltete luxuriöse Abendessen in Monte Carlo», sagt Raducioiu. Damals habe er rund 80'000 Euro im Monat verdient. «Ich bereue ein wenig, so gelebt zu haben. Ich hätte Geld sparen und investieren können.» Finanziell gehe es ihm heute dennoch gut. Mittlerweile arbeitet der 55-Jährige unter anderem als TV-Kommentator in Bukarest.

Seinen Wechsel zum AC Milan im Sommer 1993 verdankte Raducioiu gemäss eigenen Aussagen Franco Baresi. Die Vereinslegende habe Silvio Berlusconi davon überzeugt, dass Milan einen Spieler wie ihn brauche. «Er hat mich nach Mailand gebracht. Das werde ich nie vergessen», sagt der Rumäne. Baresi sei ein aussergewöhnlich menschlicher Mensch mit einer Ausstrahlung gewesen, die ihm den Respekt seiner Mitspieler eingebracht habe.

Erst Whisky, dann Ohnmacht

Auch eine weitere Episode bleibt ihm in Erinnerung: Nach einem WM-Qualifikationsspiel gegen Wales 1993, in dem er kurz vor Schluss das Siegtor erzielt hatte, habe er in einer Kneipe so viel Whisky getrunken, dass er ohnmächtig geworden sei. Selbst im Taxi habe er sich übergeben. Am nächsten Morgen sei er aufgestanden und zurück nach Mailand geflogen.

Mit Milan gewann Raducioiu 1994 die italienische Meisterschaft und die Champions League. In derselben Saison absolvierte er allerdings nur 13 Partien. Seinen grössten Auftritt hatte er anschliessend an der WM 1994 in den USA: Mit Rumänien erreichte er den Viertelfinal und erzielte vier Tore. «Ich wurde zum Van Basten des Ostens», erinnert er sich. Der holländische Stürmer sei sein Idol gewesen.

Dieser Artikel ist zuerst auf sportal.bg erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.