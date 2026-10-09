DE
FR
Abonnieren

Ex-Milan-Star Raducioiu
«Ich kaufte Weinflaschen für 10'000 Euro»

80'000 Euro Monatslohn, 10'000-Euro-Weine, Whisky bis zur Ohnmacht: Rumäniens Ex-Stürmer Florin Raducioiu blickt auf ein wildes Fussballerleben zurück – und sagt, er hätte mehr sparen sollen.
Publiziert: vor 2 Minuten
Kommentieren
Florin Raducioiu (vorne) gewann mit Milan 1994 die Champions League.
Foto: IMAGO/Buzzi

Darum gehts

  • Raducioiu bereut Luxus trotz 80'000 Euro Monatslohn
  • In Monaco kaufte er Wein für 10'000 Euro pro Flasche
  • Baresi holte ihn zu Milan; 1994 gewann er Liga und CL
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk

Florin Raducioiu verdiente als Fussballprofi viel Geld – und gab während seiner Karriere auch grosse Summen aus. In einem Interview mit der «Gazzetta dello Sport» spricht die rumänische Legende offen über ausschweifende Partys, teure Weine und seine Erinnerungen an den italienischen Fussball. Auch von mysteriösen Spritzen und Tabletten erzählt der ehemalige Stürmer.

«In Monaco war ich verrückt nach Wein. Ich kaufte Flaschen für 10'000 Euro und veranstaltete luxuriöse Abendessen in Monte Carlo», sagt Raducioiu. Damals habe er rund 80'000 Euro im Monat verdient. «Ich bereue ein wenig, so gelebt zu haben. Ich hätte Geld sparen und investieren können.» Finanziell gehe es ihm heute dennoch gut. Mittlerweile arbeitet der 55-Jährige unter anderem als TV-Kommentator in Bukarest.

Seinen Wechsel zum AC Milan im Sommer 1993 verdankte Raducioiu gemäss eigenen Aussagen Franco Baresi. Die Vereinslegende habe Silvio Berlusconi davon überzeugt, dass Milan einen Spieler wie ihn brauche. «Er hat mich nach Mailand gebracht. Das werde ich nie vergessen», sagt der Rumäne. Baresi sei ein aussergewöhnlich menschlicher Mensch mit einer Ausstrahlung gewesen, die ihm den Respekt seiner Mitspieler eingebracht habe.

Erst Whisky, dann Ohnmacht

Auch eine weitere Episode bleibt ihm in Erinnerung: Nach einem WM-Qualifikationsspiel gegen Wales 1993, in dem er kurz vor Schluss das Siegtor erzielt hatte, habe er in einer Kneipe so viel Whisky getrunken, dass er ohnmächtig geworden sei. Selbst im Taxi habe er sich übergeben. Am nächsten Morgen sei er aufgestanden und zurück nach Mailand geflogen.

Mit Milan gewann Raducioiu 1994 die italienische Meisterschaft und die Champions League. In derselben Saison absolvierte er allerdings nur 13 Partien. Seinen grössten Auftritt hatte er anschliessend an der WM 1994 in den USA: Mit Rumänien erreichte er den Viertelfinal und erzielte vier Tore. «Ich wurde zum Van Basten des Ostens», erinnert er sich. Der holländische Stürmer sei sein Idol gewesen.

Dieser Artikel ist zuerst auf sportal.bg erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

Serie A 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AS Rom
AS Rom
5
11
13
2
Inter Mailand
Inter Mailand
5
7
13
3
Lazio Rom
Lazio Rom
5
5
13
4
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
5
3
12
5
AC Mailand
AC Mailand
5
6
11
6
Frosinone Calcio
Frosinone Calcio
5
5
10
7
Juventus Turin
Juventus Turin
5
4
10
8
Como 1907
Como 1907
5
3
10
9
SSC Neapel
SSC Neapel
5
1
7
10
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
5
0
7
11
Atalanta BC
Atalanta BC
5
-2
6
12
US Lecce
US Lecce
5
-5
6
13
Udinese Calcio
Udinese Calcio
5
-3
4
14
FC Turin
FC Turin
5
-3
4
15
Parma Calcio
Parma Calcio
5
-3
4
16
AC Monza
AC Monza
5
-4
4
17
AC Florenz
AC Florenz
5
-6
4
18
Bologna FC
Bologna FC
5
-3
2
19
Genua CFC
Genua CFC
5
-7
1
20
FC Venedig
FC Venedig
5
-9
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
21133819 entity_logo_ac_mailand
AC Milan
21154062 entity_logo_wales
Wales
21150773 entity_logo_monaco
AS Monaco
21153213 entity_logo_rumaenien
Rumänien
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21133819 entity_logo_ac_mailand
        AC Milan
        21154062 entity_logo_wales
        Wales
        21150773 entity_logo_monaco
        AS Monaco
        21153213 entity_logo_rumaenien
        Rumänien