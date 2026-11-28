Läuft Ardon Jashari (24) bald in Holland auf? Die PSV Eindhoven soll zumindest Interesse am Nati-Spieler haben, wie Sky-Transferinsider Sacha Tavolieri am Samstag auf seinem X-Kanal verkündet.
Demnach will der holländische Champions-League-Vertreter Jashari im kommenden Transferfenster (ab 1. Januar) leihweise verpflichten. Auch eine Kaufoption soll Teil des Vertrags mit dem ehemaligen Luzern-Junior sein. Jasharis Berater-Team steht offenbar bereits mit der PSV in Kontakt.
Für Jashari könnte ein Abgang aus Mailand so etwas wie ein Befreiungsschlag sein. Bei den Rossoneri ist er in dieser Saison bislang nicht wirklich erste Wahl. Erst in drei Serie-A-Spielen hat er von Beginn weg auflaufen dürfen – häufig ist er erst spät eingewechselt worden. Immerhin: Am vergangenen Sonntag erzielte er beim 5:1 gegen Frosinone sein erstes Tor im Milan-Dress.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Lazio Rom
2:1
13
20
35
2
AS Rom
12
25
30
3
Inter Mailand
12
15
29
4
AC Mailand
12
14
27
5
Como 1907
12
10
26
6
Frosinone Calcio
13
8
23
7
Juventus Turin
12
7
21
8
Bologna FC
13
2
19
9
SSC Neapel
12
5
18
10
Genua CFC
12
-3
16
11
Cagliari Calcio
12
-7
16
12
Atalanta BC
12
-3
15
13
FC Turin
1:2
13
-4
14
14
AC Monza
12
-5
10
15
US Lecce
12
-13
10
16
AC Florenz
12
-11
9
17
Sassuolo Calcio
12
-15
8
18
Parma Calcio
13
-15
8
19
FC Venedig
13
-17
7
20
Udinese Calcio
12
-13
6