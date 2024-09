Kurz zusammengefasst Udinese führt nach vier Spieltagen überraschend die Serie A an

Gökhan Inler bringt neue Mentalität und Professionalität ins Team

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Nicht Inter. Nicht Milan. Nicht Juventus. Nein, Udinese führt die Serie A nach vier Spieltagen an. Der Klub aus dem Nordosten Italiens nahe der slowenischen Grenze, bei dem seit diesem Sommer Gökhan Inler (40) als Sportchef arbeitet.

«Capolavoro Udinese», titeln am Dienstag die italienischen Gazetten. Meisterwerk Udinese. Nach einem Remis zum Start gegen Bologna (1:1) gab es drei Siege in Serie gegen Lazio (2:1), Como (1:0) und Parma (3:2). Nicht das allerschwerste Programm. Doch nach der letzten Saison, in der man erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt sicherte, hat niemand einen solchen Auftakt erwartet.

Inlers Jubel auf Instagram

Zum ersten Mal seit dreizehn Jahren führt Udinese wieder die Serie A an. Inler verpasste damals die Sternstunde, weil er wenige Wochen zuvor nach vier Jahren und 162 Spielen zu Napoli weiterzog. Nun kommt er aber doch noch in den Genuss, zu erfahren, wie es sich mit einem Provinzklub anfühlt, Capolista – Tabellenführer – zu sein.

Gökhan Inler arbeitet seit diesem Sommer für Udinese in der sportlichen Leitung. Foto: IMAGO/ABACAPRESS 1/5

Inlers Freude ist riesig. Auf Instagram hat er am späten Montagabend einen Ausschnitt der Serie-A-Tabelle in seiner Story mit zwei weiss-schwarzen Herzen gepostet. Und am Dienstag kommentiert er den guten Saisonstart während der Vorstellung des dritten Trikots an der Milano Fashion Week: «Bis jetzt verläuft meine Rückkehr wunderbar. In den ersten zweieinhalb Monaten haben wir gut arbeitet. Nun müssen wir so weitermachen.»

Bald gegen Yann Sommer

Doch an welchen Schrauben hat Inler bisher gedreht? «Wir haben eine neue Mentalität, Professionalität und Seriosität reingebracht. Das haben die Spieler gespürt. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, das Team mit drei bis vier jungen Spielern zu verändern. Und jetzt haben wir gezeigt, dass wir Charakter haben.»

Mit «wir» meint Inler unter anderem auch den neuen Trainer Kosta Runjaic (53). Den Deutschen, der in den letzten zwei Jahren Legia Warschau trainiert hat, kannte in Italien zuvor kaum einer. Das hat sich im Nu geändert «Er hat eine deutsche Mentalität und ich mag ihn. Gemeinsam haben wir bisher grossartige Arbeit geleistet, aber das reicht nicht aus», ist Inler überzeugt.

Weiter gehts für Udinese am nächsten Sonntag gegen Roma. Und eine Woche später warten Yann Sommer und Inter auf den kleinen Klub aus dem Friaul, der seit dreissig Jahren konstant in der Serie A spielt.