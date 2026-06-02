Tedesco übernimmt in Bologna

Nach seiner Entlassung im April bei Fenerbahce Istanbul tritt Domenico Tedesco nun erstmals einen Trainerjob in seinem Geburtsland an.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Bologna hat einen neuen Trainer gefunden. Domenico Tedesco (40) folgt auf Vincenzo Italiano (48). Der italienisch-deutsche Doppelbürger hat beim Serie-A-Achten der vergangenen Saison bis 2028 inklusive Option für eine weitere Saison unterschrieben. Tedesco war von September 2025 bis April 2026 in der Türkei für Fenerbahce tätig.

Mit Remo Freuler (34) und Simon Sohm (25, ab Januar 2026) standen zuletzt zwei Schweizer für Bologna auf dem Platz. Ob sie das auch unter Tedesco tun werden, ist noch unklar. Der Vertrag von WM-Teilnehmer Freuler läuft Ende Juni aus. Bei Sohm, dessen Leihdeal diesen Monat offiziell fertig ist, besitzt Bologna eine Kaufoption, um ihn definitiv von der Fiorentina zu übernehmen.