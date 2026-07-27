Akanji trifft wohl alten Weggefährten wieder

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Scheint so, als würde Manuel Akanji (31) bei Inter Mailand einen Mitspieler und Abwehrkonkurrenten erhalten, den der Nati-Verteidiger bereits bestens kennt. Die Rede ist von John Stones (32). Fussball-Insider Fabrizio Romano gibt sein berühmtes «here we go». So soll Stones bei den Nerazzurri einen Vertrag bis 2028 erhalten und pro Saison rund vier Millionen Euro netto verdienen.

Zehn Jahre lang spielte der englische Internationale Stones für Manchester City – und stand währenddessen auch 58 Mal mit Akanji (von 2022 bis 2025 bei den Skyblues) gemeinsam auf dem Rasen. Nachdem Stones' Vertrag diesen Sommer bei Manchester ausgelaufen ist, steht nun also das Wiedersehen in Italien bevor. Der Medizincheck soll laut Romano «in Kürze in Mailand» erfolgen.

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