Erneut erlebt die Fiorentina einen Schockmoment. Etwas mehr als zwei Monate nachdem Edoardo Bove im Spiel gegen Inter Mailand einen Herzstillstand erlitt, kollabiert am Sonntag im Match gegen Hellas Verona Moise Kean auf dem Feld.

Das Serie-A-Spiel zwischen Hellas Verona und der Fiorentina wird von einem schlimmen Zwischenfall überschattet. Moise Kean (24) bricht in der zweiten Halbzeit auf dem Platz zusammen. Herbeigeeilte Sanitäter legen ihm eine Halskrause an und transportieren ihn mit einer Trage vom Feld.

Vor dem Kollaps bekommt der Stürmer des Gästeteams bei einem Zweikampf einen Schlag auf den Kopf und wird deswegen abseits des Platzes behandelt. Danach kehrt er auf den Rasen zurück und bricht daraufhin zusammen.

Kurz nach dem Spiel lässt die Fiorentina verlauten, dass es sich um eine Kopfverletzung handle. Gemäss italienischen Berichten soll der italienische Internationale (19 Länderspiele, fünf Tore) auf dem Weg ins Spital bei Bewusstsein gewesen sein.

Am Montagmorgen gibt die Fiorentina auf X Entwarnung: «Die ACF Fiorentina gibt bekannt, dass Moise Kean in der Nacht aus dem Krankenhaus in Verona entlassen wurde und nach Florenz zurückgekehrt ist. Die klinischen und diagnostischen Tests, die durchgeführt wurden, waren alle negativ.»

Das in den Hintergrund gerückte Spiel endete mit einem 1:0-Sieg für Verona. Der von Lausanne-Sport ausgeliehene Antoine Bernede (eingewechselt) erzielte in der 95. Minute das einzige Tor der Partie. Beim Heimteam spielte Ex-YB-Kicker Cheikh Niasse durch.

