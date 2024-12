Fiorentina-Profi Edoardo Bove will nach seinem Herzstillstand mit einem Defibrillator weiterspielen. In seiner Heimat Italien ist dies nicht möglich.

Keine Zukunft in der Serie A

1/2 Edoardo Bove kollabierte im Spiel zwischen Fiorentina und Inter Mailand. Foto: Anadolu via Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Fiorentinas Mittelfeldspieler Edoardo Bove (22), der nach seinem Herzstillstand seit vergangenem Sonntag im Spital liegt, lässt sich einen Defibrillator einsetzen.

Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, soll die Operation in den nächsten Tagen stattfinden. Bove hofft, seine Fussballer-Karriere zumindest im Ausland fortsetzen zu können. Wegen der strengen Regeln in seiner Heimat kann er mit einem Defibrillator in Italien nicht mehr spielen.

Bove geht damit einen ähnlichen Weg wie der Däne Christian Eriksen (32) nach seinem Zusammenbruch an der EM 2021. Eriksen liess sich danach ebenfalls einen Defibrillator einsetzen, musste deshalb aber seinen Vertrag mit Inter Mailand auflösen und zu Brentford in die Premier League wechseln.

