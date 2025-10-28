Inter-Goalie Martinez in tödlichen Autounfall verwickelt

Darum gehts
- Inter-Goalie Josep Martinez in tödlichen Autounfall verwickelt
- 81-jähriger Mann im Elektrorollstuhl von Martinez' Auto erfasst
- Unfall ereignete sich in der Nähe von Inters Trainingszentrum
Am Dienstagmorgen kommt es im italienischen Fenegrò (zwischen Como und Mailand) zu einem tödlichen Autounfall, in den Inter-Goalie Josep Martinez (27) verwickelt ist. Der Unfallort liegt unweit des Trainingszentrums des 20-fachen Meisters aus Mailand.
Der Spanier, aktueller Konkurrent von Yann Sommer (36) um den Goalie-Posten, erfasst mit seinem Auto einen 81-jährigen Mann in einem Elektrorollstuhl, wie italienische Medien wie etwa «Repubblica» berichten, und leistet sofort erste Hilfe. Ambulanz und ein Rettungshelikopter werden alarmiert, die Sanitäter können allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Unfallursache noch unklar
Martinez blieb offenbar unverletzt, könne aber noch nicht vernommen werden, da er noch unter Schock stehe. Die Pressekonferenz der Nerazzurri für das Ligaspiel am Mittwoch gegen die Fiorentina, die am Dienstagnachmittag geplant war, wurde abgesagt.
Wie es zum Unfall kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann einen Schwächeanfall gehabt haben und so auf die Fahrbahn geraten sein, wie Augenzeugen berichten.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
7
18
2
8
5
18
3
8
7
17
4
8
8
15
5
8
6
14
6
8
4
13
7
8
6
12
8
8
1
12
9
8
-2
12
10
8
4
11
11
8
-1
11
12
8
-6
11
13
8
-1
10
14
8
-2
9
15
8
-4
7
16
8
-6
6
17
8
-7
5
18
8
-5
4
19
8
-7
4
20
8
-7
3