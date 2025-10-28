DE
Mann (†81) auf der Stelle tot
Inter-Goalie Martinez in tödlichen Autounfall verwickelt

Josep Martinez, Goalie von Inter Mailand, war am Dienstagmorgen in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt, in dem ein 81-jähriger Mann verstorben ist. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar.
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
1/4
Josep Martinez hatte am Dienstagmorgen einen Autounfall, bei dem ein 81-jähriger Mann ums Leben kam.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Inter-Goalie Josep Martinez in tödlichen Autounfall verwickelt
  • 81-jähriger Mann im Elektrorollstuhl von Martinez' Auto erfasst
  • Unfall ereignete sich in der Nähe von Inters Trainingszentrum
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Am Dienstagmorgen kommt es im italienischen Fenegrò (zwischen Como und Mailand) zu einem tödlichen Autounfall, in den Inter-Goalie Josep Martinez (27) verwickelt ist. Der Unfallort liegt unweit des Trainingszentrums des 20-fachen Meisters aus Mailand.

Der Spanier, aktueller Konkurrent von Yann Sommer (36) um den Goalie-Posten, erfasst mit seinem Auto einen 81-jährigen Mann in einem Elektrorollstuhl, wie italienische Medien wie etwa «Repubblica» berichten, und leistet sofort erste Hilfe. Ambulanz und ein Rettungshelikopter werden alarmiert, die Sanitäter können allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Unfallursache noch unklar

Martinez blieb offenbar unverletzt, könne aber noch nicht vernommen werden, da er noch unter Schock stehe. Die Pressekonferenz der Nerazzurri für das Ligaspiel am Mittwoch gegen die Fiorentina, die am Dienstagnachmittag geplant war, wurde abgesagt.

Wie es zum Unfall kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann einen Schwächeanfall gehabt haben und so auf die Fahrbahn geraten sein, wie Augenzeugen berichten.

Teilen
