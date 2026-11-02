Die Wade bereitet Lecce-Monteiro Probleme

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Der November hat für Lecce und Joël Monteiro (27) alles andere als gut angefangen. Die Salentini unterlagen am Sonntag in der Serie A zu Hause Genua mit 1:2 und am Tag danach wird bekannt, dass sich der Schweizer Nationalspieler eine «Verletzung erstens Grades an der linken Wade» zugezogen hat. Mehr Informationen gibt Lecce diesbezüglich nicht bekannt.

Monteiros Verletzung hat womöglich Auswirkungen auf Murat Yakins Kader-Nomination für die beiden letzten anstehenden Nations-League-Gruppenspiele. Die Nati trifft am 13. November in Maribor auf Slowenien und drei Tage darauf in St. Gallen auf Schottland.

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