Die Wade bereitet Lecce-Monteiro Probleme

Yannick PengRedaktor Sport-Desk
Der November hat für Lecce und Joël Monteiro (27) alles andere als gut angefangen. Die Salentini unterlagen am Sonntag in der Serie A zu Hause Genua mit 1:2 und am Tag danach wird bekannt, dass sich der Schweizer Nationalspieler eine «Verletzung erstens Grades an der linken Wade» zugezogen hat. Mehr Informationen gibt Lecce diesbezüglich nicht bekannt.
Monteiros Verletzung hat womöglich Auswirkungen auf Murat Yakins Kader-Nomination für die beiden letzten anstehenden Nations-League-Gruppenspiele. Die Nati trifft am 13. November in Maribor auf Slowenien und drei Tage darauf in St. Gallen auf Schottland.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Lazio Rom
10
16
28
2
Inter Mailand
10
13
25
3
AS Rom
10
18
24
4
Como 1907
10
10
23
5
AC Mailand
10
9
21
6
Frosinone Calcio
10
10
20
7
Juventus Turin
10
3
17
8
SSC Neapel
10
4
14
9
Bologna FC
10
1
14
10
FC Turin
10
-2
13
11
Genua CFC
10
-4
13
12
Cagliari Calcio
10
-6
13
13
Atalanta BC
0:0
10
-1
12
14
US Lecce
10
-10
9
15
AC Florenz
10
-8
8
16
Sassuolo Calcio
10
-10
8
17
AC Monza
10
-7
7
18
Parma Calcio
0:0
10
-10
6
19
Udinese Calcio
10
-12
5
20
FC Venedig
10
-14
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg