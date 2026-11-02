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Zittern um Nati-Aufgebot?
Die Wade bereitet Lecce-Monteiro Probleme

Der Schweizer Nationalspieler Joël Monteiro (sieben Länderspiele) hat sich eine Wadenverletzung zugezogen.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Lecce-Profi Joël Monteiro im Spiel gegen Genua.
Foto: IMAGO/IPA Sport
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Der November hat für Lecce und Joël Monteiro (27) alles andere als gut angefangen. Die Salentini unterlagen am Sonntag in der Serie A zu Hause Genua mit 1:2 und am Tag danach wird bekannt, dass sich der Schweizer Nationalspieler eine «Verletzung erstens Grades an der linken Wade» zugezogen hat. Mehr Informationen gibt Lecce diesbezüglich nicht bekannt.

Monteiros Verletzung hat womöglich Auswirkungen auf Murat Yakins Kader-Nomination für die beiden letzten anstehenden Nations-League-Gruppenspiele. Die Nati trifft am 13. November in Maribor auf Slowenien und drei Tage darauf in St. Gallen auf Schottland.

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Serie A 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Lazio Rom
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28
2
Inter Mailand
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10
13
25
3
AS Rom
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10
18
24
4
Como 1907
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10
10
23
5
AC Mailand
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10
9
21
6
Frosinone Calcio
Frosinone Calcio
10
10
20
7
Juventus Turin
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10
3
17
8
SSC Neapel
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10
4
14
9
Bologna FC
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10
1
14
10
FC Turin
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13
11
Genua CFC
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10
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13
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Cagliari Calcio
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10
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13
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Atalanta BC
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10
-1
12
14
US Lecce
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10
-10
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15
AC Florenz
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10
-8
8
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Sassuolo Calcio
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10
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AC Monza
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10
-7
7
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Parma Calcio
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0:0
10
-10
6
19
Udinese Calcio
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10
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5
20
FC Venedig
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10
-14
3
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