Darum gehts
- Napoli-Fans fordern nach 0:2-Niederlage gegen Lazio den Rücktritt Contes
- Kein Torschuss im Spiel und zwölf Punkte Rückstand auf Inter
- Hohe Investitionen 2025: Schlüsselspieler wieder fit, aber enttäuschende Leistungen
Die Napoli-Fans sind aufgebracht! Nach der enttäuschenden 0:2-Heimniederlage gegen Lazio am Samstag im Stadio Diego Armando Maradona fordern sie lautstark den Rücktritt von Trainer Antonio Conte – der Hashtag #ConteOut ist in den sozialen Medien wieder omnipräsent. Die Emotionen sind hochgekocht, weil Napoli in diesem Spiel keinen einzigen Schuss aufs Tor brachte. Die «Gazzetta dello Sport» bezeichnete die Leistung als die schwächste unter Contes Führung.
Napoli liegt fünf Spieltage vor Saisonende zwölf Punkte hinter Tabellenführer Inter und hat damit kaum noch Chancen auf den Meistertitel in der Serie A. Trotz der sicheren Qualifikation für die Champions League wächst der Unmut über Conte. Die jüngsten Ergebnisse – ein mageres 1:1 gegen Parma, gefolgt von der Niederlage gegen Lazio – haben die Stimmung weiter verschlechtert. Dabei hatte Napoli zuvor eine Serie von fünf Siegen hintereinander hingelegt.
Conte hatte während der Saison 2025/26 immer wieder auf Verletzungsprobleme verwiesen, doch diese Ausrede zieht mittlerweile nicht mehr. Schlüsselspieler wie Kevin De Bruyne, Scott McTominay, André-Frank Zambo Anguissa und Stanislav Lobotka sind seit Wochen wieder einsatzbereit. Dennoch bleibt die Mannschaft hinter den Erwartungen zurück – besonders ärgerlich angesichts der hohen Investitionen im Sommer. Die Fans und Experten sind sich einig: Napoli hätte in dieser Saison wettbewerbsfähiger sein müssen.
Zusätzlich sorgt Contes mögliche Rückkehr als Trainer der italienischen Nationalmannschaft für Aufruhr. Er wurde als Nachfolger von Gennaro Gattuso ins Gespräch gebracht, äusserte sich dazu jedoch nicht klar. Diese Unsicherheit belastet den Verein in der entscheidenden Phase der Saison. Die Fans verlangen nicht nur sportliche Verbesserung, sondern auch Klarheit über Contes Zukunft.
Dieser Artikel ist zuerst auf «Sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
33
49
78
2
AC Mailand
33
21
66
3
SSC Neapel
33
15
66
4
Juventus Turin
33
28
63
5
Como 1907
33
29
58
6
AS Rom
33
17
58
7
Atalanta BC
33
16
54
8
Bologna FC
33
3
48
9
Lazio Rom
33
4
47
10
Sassuolo Calcio
33
-3
45
11
Udinese Calcio
33
-5
43
12
FC Turin
33
-17
40
13
Genua CFC
33
-6
39
14
Parma Calcio
33
-16
39
15
AC Florenz
32
-7
35
16
Cagliari Calcio
33
-14
33
17
US Cremonese
33
-21
28
18
US Lecce
32
-24
27
19
Hellas Verona
33
-33
18
20
Pisa SC
33
-36
18