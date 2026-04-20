Nach der 0:2-Niederlage gegen Lazio fordern enttäuschte Napoli-Fans den Rücktritt von Trainer Antonio Conte. Die Titelhoffnungen der Neapolitaner sind wohl definitiv geplatzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Napoli-Fans fordern nach 0:2-Niederlage gegen Lazio den Rücktritt Contes

Kein Torschuss im Spiel und zwölf Punkte Rückstand auf Inter

Hohe Investitionen 2025: Schlüsselspieler wieder fit, aber enttäuschende Leistungen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Sportdesk

Die Napoli-Fans sind aufgebracht! Nach der enttäuschenden 0:2-Heimniederlage gegen Lazio am Samstag im Stadio Diego Armando Maradona fordern sie lautstark den Rücktritt von Trainer Antonio Conte – der Hashtag #ConteOut ist in den sozialen Medien wieder omnipräsent. Die Emotionen sind hochgekocht, weil Napoli in diesem Spiel keinen einzigen Schuss aufs Tor brachte. Die «Gazzetta dello Sport» bezeichnete die Leistung als die schwächste unter Contes Führung.

Napoli liegt fünf Spieltage vor Saisonende zwölf Punkte hinter Tabellenführer Inter und hat damit kaum noch Chancen auf den Meistertitel in der Serie A. Trotz der sicheren Qualifikation für die Champions League wächst der Unmut über Conte. Die jüngsten Ergebnisse – ein mageres 1:1 gegen Parma, gefolgt von der Niederlage gegen Lazio – haben die Stimmung weiter verschlechtert. Dabei hatte Napoli zuvor eine Serie von fünf Siegen hintereinander hingelegt.

Conte hatte während der Saison 2025/26 immer wieder auf Verletzungsprobleme verwiesen, doch diese Ausrede zieht mittlerweile nicht mehr. Schlüsselspieler wie Kevin De Bruyne, Scott McTominay, André-Frank Zambo Anguissa und Stanislav Lobotka sind seit Wochen wieder einsatzbereit. Dennoch bleibt die Mannschaft hinter den Erwartungen zurück – besonders ärgerlich angesichts der hohen Investitionen im Sommer. Die Fans und Experten sind sich einig: Napoli hätte in dieser Saison wettbewerbsfähiger sein müssen.

Zusätzlich sorgt Contes mögliche Rückkehr als Trainer der italienischen Nationalmannschaft für Aufruhr. Er wurde als Nachfolger von Gennaro Gattuso ins Gespräch gebracht, äusserte sich dazu jedoch nicht klar. Diese Unsicherheit belastet den Verein in der entscheidenden Phase der Saison. Die Fans verlangen nicht nur sportliche Verbesserung, sondern auch Klarheit über Contes Zukunft.

Dieser Artikel ist zuerst auf «Sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.