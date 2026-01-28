Beim 1:0-Sieg von Milan gegen Lecce überzeugt Ardon Jashari mit einem starken Auftritt. Der Schweizer Nationalspieler steht 87 Minuten auf dem Platz, erhält Lob von Trainer Allegri und schwärmt von Mitspieler Luka Modric.

Darum gehts Ardon Jashari spielt 87 Minuten beim 1:0 gegen Lecce

Trainer Allegri lobt Ballkontrolle und Laufintensität des Schweizers

Jashari schwärmt von «unglaublichem» Luka Modric Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Beim 1:0 gegen Lecce steht Ardon Jashari (23) bei der AC Milan so lange auf dem Platz wie noch nie seit seinem Wechsel in die Serie A im Sommer. 87 Minuten darf der Mittelfeldspieler, der in der Hinrunde aufgrund eines Wadenbeinbruchs lange ausfiel, am Sonntagabend ran, ehe er von Massimiliano Allegri (58) ausgewechselt wird.

Der Trainer der Rossoneri lobt den Schweizer Nationalspieler (vier Länderspiele) danach in höchsten Tönen: «Er hat ein grossartiges Spiel gemacht.» Besonders gefallen hätten ihm die Ballbehandlung und die Laufintensität des früheren FCL-Spielers.

Jashari über Modric: «Das ist ein Geschenk»

Er habe sich sehr gefreut, in der Startelf zu stehen, wie Jashari gegenüber DAZN sagt: «Das Wichtigste ist aber, dass das Team die drei Punkte geholt hat.» Er mache das, was der Trainer von ihm verlange. «In diesem Spiel wollte er, dass ich als Sechser spiele. Dann ist es auch wichtig, dass die anderen im Team das wissen und meine Eigenschaften kennen.»

Für Jashari kommt Altmeister Luka Modric (40) ins Spiel. Beim Kroaten gerät der 23-Jährige ins Schwärmen: «Mit ihm zu spielen, ist ein Geschenk. Er ist eine aussergewöhnliche Person abseits des Platzes und ein unglaublicher Spieler.» Er geniesse jeden Moment und hofft, «noch viele weitere Minuten mit ihm zu spielen».