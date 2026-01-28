Darum gehts
- Ardon Jashari spielt 87 Minuten beim 1:0 gegen Lecce
- Trainer Allegri lobt Ballkontrolle und Laufintensität des Schweizers
- Jashari schwärmt von «unglaublichem» Luka Modric
Beim 1:0 gegen Lecce steht Ardon Jashari (23) bei der AC Milan so lange auf dem Platz wie noch nie seit seinem Wechsel in die Serie A im Sommer. 87 Minuten darf der Mittelfeldspieler, der in der Hinrunde aufgrund eines Wadenbeinbruchs lange ausfiel, am Sonntagabend ran, ehe er von Massimiliano Allegri (58) ausgewechselt wird.
Der Trainer der Rossoneri lobt den Schweizer Nationalspieler (vier Länderspiele) danach in höchsten Tönen: «Er hat ein grossartiges Spiel gemacht.» Besonders gefallen hätten ihm die Ballbehandlung und die Laufintensität des früheren FCL-Spielers.
Jashari über Modric: «Das ist ein Geschenk»
Er habe sich sehr gefreut, in der Startelf zu stehen, wie Jashari gegenüber DAZN sagt: «Das Wichtigste ist aber, dass das Team die drei Punkte geholt hat.» Er mache das, was der Trainer von ihm verlange. «In diesem Spiel wollte er, dass ich als Sechser spiele. Dann ist es auch wichtig, dass die anderen im Team das wissen und meine Eigenschaften kennen.»
Für Jashari kommt Altmeister Luka Modric (40) ins Spiel. Beim Kroaten gerät der 23-Jährige ins Schwärmen: «Mit ihm zu spielen, ist ein Geschenk. Er ist eine aussergewöhnliche Person abseits des Platzes und ein unglaublicher Spieler.» Er geniesse jeden Moment und hofft, «noch viele weitere Minuten mit ihm zu spielen».
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
22
31
52
2
AC Mailand
22
18
47
3
AS Rom
22
14
43
4
SSC Neapel
22
11
43
5
Juventus Turin
22
18
42
6
Como 1907
22
21
40
7
Atalanta BC
22
10
35
8
Bologna FC
22
5
30
9
Lazio Rom
22
2
29
10
Udinese Calcio
22
-9
29
11
Sassuolo Calcio
22
-4
26
12
Cagliari Calcio
22
-7
25
13
Genua CFC
22
-6
23
14
US Cremonese
22
-9
23
15
Parma Calcio
22
-12
23
16
FC Turin
22
-19
23
17
US Lecce
22
-16
18
18
AC Florenz
22
-10
17
19
Hellas Verona
22
-19
14
19
Pisa SC
22
-19
14