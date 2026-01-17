DE
Spieler bilden menschlichen Schutzschild um Bove
0:46
Nach Zusammenbruch:Spieler bilden menschlichen Schutzschild um Bove

Nach Herzstillstand
AS Roma löst Vertrag mit Mittelfeldspieler auf

Edoardo Bove verlässt die AS Roma. Wie der Serie-A-Klub mitteilt wurde der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers einvernehmlich aufgelöst. Bove war aufgrund eines eingesetzten Defibrillators in Italien nicht mehr spielberechtigt.
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Die AS Roma hat den Vertrag mit Edoardo Bove (23) per sofort aufgelöst. Wie der Serie-A-Klub am Samstag mitteilt, erfolgt die Trennung im gegenseitigen Einvernehmen. Bove erlitt im Dezember 2024 während seiner Leihe zum AC Florenz im Spiel gegen Inter Mailand einen Herzstillstand. In der Folge wurde dem zentralen Mittelfeldspieler ein Defibrillator eingesetzt. Aufgrund der medizinischen Regeln, die ein Einsatz von Defibrillatoren bei Profifussballern verbieten, ist Bove in Italien nicht mehr spielberechtigt.

Für den Italiener soll es nun in die englische Zweitliga gehen. Laut Medienberichten steht Bove unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Watford. Auf der Insel soll der 23-Jährige in den nächsten Wochen die Medizintests absolvieren und anschliessend einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.

Edoardo Bove kehrt nach Herzstillstand ins Olimpico zurück
1:08
Rückkehr nach Herzstillstand:Bove bricht vor der Roma-Kurve in Tränen aus

Die AS Roma freut sich, dass Bove seine fussballerische Laufbahn weiterverfolgen wird. «Heute beginnt ein neues Kapitel in Edoardos Karriere. Wir wünschen Edoardo alles Gute und freuen uns, dass er weiterhin Fussball spielen und seinen Traum auf dem Platz verfolgen kann», schreiben die Italiener in einer Mitteilung.

Bove stammt aus der Jugend der AS Roma und hatte bis auf die Leihe zu Florenz bisher seine gesamte Karriere in Rom verbracht. In der italienischen Hauptstadt kam er auf insgesamt 92 Einsätze, wobei er vier Tore erzielte.

