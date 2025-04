Nach seinem Traumtor am Montagabend gegen Neapel wird Dan Ndoye in Italien gefeiert. In den letzten Monaten hat der Schweizer sogar einen Rekord aufgestellt.

1/5 Dan Ndoye (l.) jubelt mit Michel Aebischer nach seinem Traumtor. Foto: Getty Images

Darum gehts Dan Ndoyes Traumtor gegen Neapel begeistert italienische Medien und Fans

Ndoye wird unter neuem Trainer variabler im Angriff eingesetzt

In letzten acht Einsätzen: fünf Tore und drei Assists Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Pascal Keusch Redaktor Sport

Ein «magischer Hackentrick»: Die italienischen Medien schwärmen von Dan Ndoyes (24) Traumtor gegen Neapel. So bezeichnet die italienische Sportzeitung «Corriere dello Sport» Ndoyes Geniestreich als «magisch». Die «Gazzetta dello Sport» titelt, es sei ein «Kunststück» gewesen. Ein «filmreifes Tor, ein wahres Glanzstück» schreibt das Online-Portal Tuttomercatoweb begeistert.

Auch in den sozialen Medien wird Ndoye für seinen Lausbuben-Streich gegen eins der besten Teams in Italien gefeiert. Viele küren seinen Treffer jetzt schon zum «Tor des Jahres».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Neue Rekordmarke

In seiner zweiten Saison bei Bologna dreht das «Juwel Ndoye», wie ihn der «Corriere della Sera» bezeichnet, so richtig auf. Nicht zuletzt dank des neuen Trainers Vincenzo Italiano. Unter dem 47-jährigen Italiener klebt Ndoye nicht mehr nur auf der rechten Seite, sondern wird im Angriff variabler eingesetzt. Er taucht öfters im Sturmzentrum und auf der linken Seite auf. Der Waadtländer beweist, dass er für Italiano kaum mehr ersetzbar ist.

Nicht nur hält der 24-jährige Offensivspieler, Bologna im Rennen um die Champions-League-Plätze, mehr noch setzt der Schweizer in der Serie A eine neue Bestmarke. Seit Februar 2025 war kein Spieler wettbewerbsübergreifend an mehr Toren beteiligt wie der Nati-Star. In seinen letzten acht Einsätzen schoss er fünf Tore und lieferte drei Assists.

Mit diesen Leistungen hat sich Ndoye bereits in den Fokus einiger Topklubs gespielt. Manchester United, Inter Mailand – und nach der Kostprobe vom Montag ganz besonders auch Napoli sollen allesamt interessiert sein. Nachdem der flinke Flügelspieler an der EM im vergangenen Jahr zu den grossen Schweizer Gewinnern zählte, wurde er bereits im letzten Sommer mit mehreren europäischen Spitzenvereinen in Verbindung gebracht.