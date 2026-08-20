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Für über 50 Millionen Euro
Milan verpflichtet belgisches Juwel

Die AC Milan verpflichtet den belgischen Nationalspieler Diego Moreira für 50 Millionen Euro plus 16 Millionen Boni. Das Top-Talent kommt vom RC Strassburg aus der Ligue 1 und unterschreibt bis 2031 bei den Rossoneri.
Publiziert: 07:01 Uhr
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Aktualisiert: 11:12 Uhr
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Die AC Milan verpflichtet Top-Talent Diego Moreira von Racing Strassburg.
Foto: IMAGO/PsnewZ

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • AC Milan verpflichtet Diego Moreira
  • Moreira unterschreibt einen Vertrag bis 2031
  • Belgier stösst für für 50 Millionen Euro (plus 16 Millionen Boni) zu Rossoneri
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Blick Sportdesk

Die AC Milan hat am Mittwoch den Transfer von Top-Talent Diego Moreira offiziell bestätigt. Der belgische Nationalspieler wechselt von Racing Strassburg aus der Ligue 1 zu den Rossoneri und hat einen Vertrag bis Sommer 2031 in Mailand unterschrieben. Der 22-Jährige, der künftig die Rückennummer 22 tragen wird, soll die Offensive der Mailänder verstärken. Und dafür greift der italienische Top-Klub tief in die Tasche: Von insgesamt 50 Millionen Euro Ablöse – plus 16 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen – ist die Rede.

Bei Strassburg entwickelte sich der Flügelspieler zu einem der aufregendsten jungen Talente des belgischen Fussballs. Seine Schnelligkeit, Technik und taktische Vielseitigkeit stachen besonders hervor. Mit seiner Verpflichtung geht Milan einen weiteren Schritt in der Erneuerung seiner Offensive, nachdem der Klub bereits 74 Millionen Euro für PSG-Stürmer Goncalo Ramos (25) investiert hatte.

Auf internationaler Bühne durchlief Moreira zunächst die portugiesischen U-Nationalmannschaften, ehe er sich 2025 für Belgien entschied. Nach seinem Debüt in der WM-Qualifikation schaffte er es auch in den finalen Kader für die Weltmeisterschaft 2026, wo er zu einem Teileinsatz kam.

Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

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