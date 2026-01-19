DE
FR
Abonnieren

«Ein grossartiges Spiel»
Jashari erhält grosses Lob von Milan-Coach – und adelt Mitspieler

Beim 1:0-Sieg von Milan gegen Lecce überzeugt Ardon Jashari mit einem starken Auftritt. Der Schweizer Nationalspieler steht 87 Minuten auf dem Platz, erhält Lob von Trainer Allegri und schwärmt von Mitspieler Luka Modric.
Publiziert: 12:42 Uhr
Kommentieren
1/6
Ardon Jashari jubelt mit dem Torschützen Niclas Füllkrug über das 1:0 der AC Milan.
Foto: AC Milan via Getty Images

Darum gehts

  • Ardon Jashari spielt 87 Minuten beim 1:0 gegen Lecce
  • Trainer Allegri lobt Ballkontrolle und Laufintensität des Schweizers
  • Jashari schwärmt von «unglaublichem» Luka Modric
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Beim 1:0 gegen Lecce steht Ardon Jashari (23) bei der AC Milan so lange auf dem Platz wie noch nie seit seinem Wechsel in die Serie A im Sommer. 87 Minuten darf der Mittelfeldspieler, der in der Hinrunde aufgrund eines Wadenbeinbruchs lange ausfiel, am Sonntagabend ran, ehe er von Massimiliano Allegri (58) ausgewechselt wird.

Der Trainer der Rossoneri lobt den Schweizer Nationalspieler (vier Länderspiele) danach in höchsten Tönen: «Er hat ein grossartiges Spiel gemacht.» Besonders gefallen hätten ihm die Ballbehandlung und die Laufintensität des früheren FCL-Spielers.

Jashari über Modric: «Das ist ein Geschenk»

Er habe sich sehr gefreut, in der Startelf zu stehen, wie Jashari gegenüber DAZN sagt: «Das Wichtigste ist aber, dass das Team die drei Punkte geholt hat.» Er mache das, was der Trainer von ihm verlange. «In diesem Spiel wollte er, dass ich als Sechser spiele. Dann ist es auch wichtig, dass die anderen im Team das wissen und meine Eigenschaften kennen.»

Mehr zur Serie A
Einbruch bei Milan-Stürmer Niclas Füllkrug
Halbe Million Euro futsch
Einbruch bei Milan-Stürmer Niclas Füllkrug
AS Roma löst Vertrag mit Mittelfeldspieler auf
Mit Video
Transfer-News
Nach Herzstillstand
AS Roma löst Vertrag mit Mittelfeldspieler auf

Für Jashari kommt Altmeister Luka Modric (40) ins Spiel. Beim Kroaten gerät der 23-Jährige ins Schwärmen: «Mit ihm zu spielen, ist ein Geschenk. Er ist eine aussergewöhnliche Person abseits des Platzes und ein unglaublicher Spieler.» Er geniesse jeden Moment und hofft, «noch viele weitere Minuten mit ihm zu spielen».

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
21
27
49
2
AC Mailand
AC Mailand
21
18
46
3
SSC Neapel
SSC Neapel
21
14
43
4
AS Rom
AS Rom
21
14
42
5
Juventus Turin
Juventus Turin
21
15
39
6
Como 1907
Como 1907
20
12
34
7
Atalanta BC
Atalanta BC
21
6
32
8
Bologna FC
Bologna FC
21
6
30
9
Lazio Rom
Lazio Rom
20
5
28
10
Udinese Calcio
Udinese Calcio
21
-11
26
11
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
21
-5
23
12
Parma Calcio
Parma Calcio
21
-8
23
13
FC Turin
FC Turin
21
-13
23
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
21
-8
22
15
US Cremonese
US Cremonese
20
-8
22
16
Genua CFC
Genua CFC
21
-7
20
17
AC Florenz
AC Florenz
21
-9
17
18
US Lecce
US Lecce
21
-16
17
19
Pisa SC
Pisa SC
21
-15
14
20
Hellas Verona
Hellas Verona
20
-17
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
AC Milan
AC Milan
US Lecce
US Lecce
Serie A
Serie A
FC Luzern
FC Luzern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        AC Milan
        AC Milan
        US Lecce
        US Lecce
        Serie A
        Serie A
        FC Luzern
        FC Luzern