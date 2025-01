Nach starken Leistungen bei Rapid Bukarest in Rumänien schliesst sich U17-Weltmeister Benjamin Siegrist dem Serie-A-Klub Genua an. Mit Blick hat er über seinen Wechsel gesprochen.

Benjamin Siegrist wechselt in die Serie A.

Auf einen Blick Benjamin Siegrist wechselt auf Leihbasis zu Genua in die Serie A

Siegrist freut sich auf Zusammenarbeit mit Weltmeister Patrick Vieira

Sven Schoch Reporter Sport

Benjamin Siegrist (32) wagt nach einem siebenmonatigen Gastspiel bei Rapid Bukarest ein nächstes Abenteuer. Für den Keeper geht die Reise im Mittelfeld der Serie A weiter. Mit Genua einigt sich der Schweizer auf einen Leihvertrag bis Ende Saison.

Die Nummer 1 von Bukarest hat sich mit guten Leistungen für den Aufstieg in die italienische Liga empfohlen: «Genoa war auf der Suche nach einem Keeper, um den Konkurrenzkampf anzukurbeln. Ich wollte diesen Wechsel unbedingt machen. Mein Ziel war es immer, mich in den Top-Ligen mit den Besten zu messen», sagt der U17-Weltmeister von 2009 unmittelbar nach seinem ersten Auftritt in Italien zu Blick.

Hintergrund des Deals ist die seit Dezember enge Kooperation zwischen Bukarest und dem Verein aus Ligurien. Rapids Klubchef Dan Sucu hält neu 77 Prozent der Aktien des «Genoa Cricket and Football Club», der als ältester noch existierender Verein Italiens gilt. Der Einfluss des Möbel- und Immobilien-Moguls hat Siegrists Transfer erheblich beschleunigt.

Weltmeister auf der Trainerbank

Der Goalie freut sich auf das höhere Niveau in einer attraktiven Stadt und auf die Zusammenarbeit mit der Arsenal-Legende Patrick Vieira, der 1998 mit Frankreich Weltmeister wurde: «Mit einem fantastischen Trainer auf höchstem Level spielen zu können, ist für mich der perfekte Schritt. Die Serie A ist von der Professionalität nochmals eine andere Liga.»

Vor seinem Transfer nach Osteuropa gehörte der bald 33-jährige Basler während zwei Jahren zum Kader des schottischen Serienmeisters Celtic Glasgow. Für Schlagzeilen sorgte der Goalie mit Dundee United, das er mit überragenden Leistungen im Frühling 2020 in die oberste Liga Schottlands führte.

