Mehr Abstiegskampf geht gar nicht. Der Tabellenletzte Winterthur ist am kommenden Sonntag zu Gast beim Zweitletzten Yverdon. Aktuell trennen die Klubs vier Punkte. Für Kultklub Winterthur ist es eine richtungsweisende Partie im Kampf um die Oberklassigkeit.

Während man beim Team von Trainer Uli Forte nicht mehr mit den grossen Winterverstärkungen auf dem Transfermarkt rechnen kann, will die Konkurrenz aus der Romandie auch finanziell nichts unversucht lassen – und ist dabei richtig heiss auf einen ehemaligen Winterthur-Stürmer. Aldin Turkes steht laut Blick-Informationen ganz oben auf der Wunschliste von Yverdon. Gespräche soll es bereits gegeben haben – bisher noch ohne Ergebnis.

Auch GC war an Turkes interessiert

Erst im Sommer hat der 28-Jährige die Schützenwiese in Richtung Bosnien und Herzegowina verlassen, spielt seither beim fünffachen bosnischen Meister FK Sarajevo. In 13 Pflichtspielen hat der gebürtige Zuger bisher vier Tore und einen Assist abgeliefert. Für Winti machte er zehn Tore in 37 Pflichtspielen, bei Lausanne-Sport hatte Turkes zwischen 2019 und 2023 eine Quote von 34 Toren in 68 Spielen. Vor dem Transfer zu Sarajevo wollte auch GC, den dritten Abstiegskampf bedrohten Klub in der Super League, den Mittelstürmer im Sommer verpflichten.

Klappt es jetzt bei Yverdon? Geht Turkes bald für die Konkurrenz seines Ex-Klubs auf Torejagd? Will der 28-Jährige den Titelkampf in Bosnien gegen den Abstiegskampf in der Schweiz tauschen? Viele Fragen, die für einen Transfer noch zu klären wären.

