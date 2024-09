In zwei Monaten vom Transfer-Coup zum Karriereende. Raphaël Varane (31) hängt die Fussballschuhe an den Nagel.

Eigentlich wollte Raphaël Varane (31) beim Serie-A-Aufsteiger Como unter Trainer Cesc Fàbregas noch einmal durchstarten. Der Franzose kam erst diesen Sommer an den Comersee, verletzte sich aber in der Saisonvorbereitung sogleich am Knie. Zu seinem Debüt für die Norditaliener wird es nun nie kommen. Der Weltmeister und vierfache Champions-League-Sieger beendet seine Karriere per sofort.

«Alle guten Dinge müssen zu Ende gehen», schreibt Varane auf Instagram zu Beginn einer längeren Botschaft. «Es braucht Mut, auf sein Herz und den Instinkt zu hören. Ich bin tausendmal gefallen und immer wieder aufgestanden, aber jetzt ist es an der Zeit, aufzuhören», erklärt der 31-Jährige seine Entscheidung. Varane hatte in seiner Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Abschied mit Titel

Sein letztes Spiel bestritt Varane Ende Mai im FA-Cup-Final mit Manchester United gegen Manchester City. Auch wenn es ursprünglich nicht so geplant war, ist er froh, seine Laufbahn mit einem Titel abgeschlossen zu haben: «Es ist der Moment, die Fussballschuhe mit einer Trophäe im Wembley im letzten Spiel an den Nagel zu hängen.»

Wenn auch nicht als Spieler, bleibt Varane Como trotzdem erhalten – in welcher Funktion, gibt er noch nicht bekannt.

