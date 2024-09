Ende Oktober soll in Paris der beste Fussball der Saison 2023/24 mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet werden. Der Sieger soll aber bereits informiert worden sein.

Vinicius Junior wird den Ballon d'Or 2024 gewinnen. Respektive: Er soll den Ballon d'Or 2024 gewinnen. Offiziell ist dies nämlich noch nicht. Wie in den letzten Jahren öfters der Fall wurde das Resultat aber scheinbar bereits geleakt, der Sieger entsprechend informiert, berichtet die spanische «Marca».

So wurde Vinicius Junior vorab informiert, damit er als Sieger am 28. Oktober im Pariser Théâtre du Châtelet auch sicher bei der Gala vor Ort sein wird. Neben dem Brasilianer galten Rodri, der sich kürzlich das Kreuzband riss, sowie Real-Teamkollege Jude Bellingham als Favoriten auf die Auszeichnung. Zu den 30 Nominierten gehörte mit Granit Xhaka erstmals seit 1996 auch ein Schweizer.

In der letzten Saison gewann Vinicius Junior mit Real Madrid die Champions League und die spanische Meisterschaft. Wettbewerbsübergreifend gelangen ihm für Real in 39 Spielen 24 Tore und elf Vorlagen. An der Copa America scheiterte er mit Brasilien im Viertelfinal, hatte diesen aber wegen einer Gelbsperre verpasst.

