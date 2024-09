Bittere Nachrichten für Man City und Mittelfeld-Regisseur Rodri: Der Spanier reisst sich das Kreuzband und dürfte kurz nach seiner Generalkritik am Fussball-Spielplan den Rest der Saison verpassen.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

«Ich denke, wir sind nahe an einem Streik», hatte der spanische Mittelfeld-Maestro Rodri (28) letzte Woche im Zusammenhang mit Kritik am Mammut-Spielplan im internationalen Spitzenfussball Konsequenzen angekündigt. Im Spiel gegen Arsenal (2:2) vergangenes Wochenende streikte dann sein Körper. Knieverletzung ohne Gegnereinwirkung.

Die niederschlagende Diagnose zwei Tage später: Kreuzbandriss und wahrscheinliches Saisonende. Am Dienstag wurde Rodri laut übereinstimmenden Medienberichten bereits in Barcelona abgelichtet, wo er sich einer Operation unterziehen soll. Bevor die mehrmonatige Reha ansteht.

Umso bitterer: Nach der Euro, wo er Spieler des Turniers geworden war, fiel Rodri bereits mit einer leichten Blessur aus, verpasste die ersten Pflichtspiele der Saison. Unter der Woche in der Champions League gegen Inter stand er erstmals in dieser Saison für Man City in der Startelf. Beim zweiten Mal war das Spiel nach 21 Minuten beendet.

Mittelfeld-Maestro Rodri verletzte sich letztes Wochenende schwer. Foto: keystone-sda.ch 1/6

Ballon-d'Or-Kandidat und City-Erfolgsgarant

Rodri gilt nach der starken letzten Saison und dem EM-Titel als Mitfavorit auf den Gewinn des Ballon d'Or, für den mit Granit Xhaka auch ein Schweizer in der Vorauswahl dabei ist. In den letzten Jahren hat sich Rodri als einer der weltbesten Sechser etabliert – wenn nicht gar als der beste.

Für Citys Erfolg ist er integral. Nur eines der letzten 52 Spiele mit dem Spanier haben die Skyblues verloren. In den letzten 13 Spielen ohne ihn setzte es gleich vier Niederlagen ab. Pep Guardiola muss sich also Lösungen einfallen lassen, will er die Citizens auch ohne ihren Erfolgsgaranten zum fünften Meistertitel hintereinander führen.

