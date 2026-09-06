Ronald Koeman Jr. schreibt Geschichte! Der Goalie von Telstar macht beim 2:2 gegen Cambuur zwei Elfmetertore – ein einmaliger Moment in der Eredivisie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ronald Koeman Jr. erzielt zwei Elfmeter-Tore im Eredivisie-Spiel am Sonntag

Torwart schreibt als erster Doppeltorschütze in der Liga-Geschichte Geschichte

Telstar sichert 2:2 gegen Cambuur trotz Unterzahl seit der 22. Minute

Blick Sportdesk

Was für ein Fussballabend in Holland! Ronald Koeman Jr. hat mit einer aussergewöhnlichen Leistung Eredivisie-Geschichte geschrieben. Der 31-jährige Sohn der holländischen Fussballlegende Ronald Koeman erzielt für Telstar beim 2:2 gegen SC Cambuur beide Treffer – jeweils vom Penaltypunkt. Noch nie zuvor hatte ein Torhüter in einem Spiel der holländischen Topliga zweimal getroffen.

Dabei sah zunächst alles nach einem bitteren Abend für Telstar aus. In der 22. Minute flog Stürmer Nökkvi Thorisson nach einer Roten Karte vom Platz. Die Gastgeber mussten fortan in Unterzahl spielen, hielten aber zunächst tapfer dagegen.

Nach der Pause schlug Cambuur zweimal zu. Rafik El Arguioui brachte die Gäste in Führung, Nicolas Binder erhöhte wenig später auf 2:0. Telstar schien geschlagen – doch dann kam der grosse Auftritt von Koeman Jr.

Nach einem Foul an Joker Jelani Seedorf zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Der Torhüter übernahm die Verantwortung und verwandelte eiskalt zum 1:2. Tief in der Nachspielzeit erhielt Telstar nach einem Handspiel erneut einen Penalty. Koeman Jr. blieb auch in der 101. Minute nervenstark und schoss seine Mannschaft zum 2:2.

Damit verewigte sich Koeman Jr. in den Geschichtsbüchern.