Europas Topklubs jagen diesen Holland-Youngster

Diverse Vereine sollen ein Auge auf Alkmaars Kees Smit geworfen haben – auch Real, Barça und Bayern. Hollands Nationaltrainer Ronald Koeman sieht in ihm Parallelen zu Barça-Star Pedri.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Kees Smit (19) zieht das Interesse europäischer Topklubs auf sich. Der holländische Youngster spielt derzeit noch bei seinem Jugendklub AZ Alkmaar, für den er bereits 34 Mal in der höchsten Liga gespielt hat.

Medienberichten zufolge ist die Liste der Interessenten lang – und prominent: Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Tottenham, Bayern und Dortmund werden genannt.

Laut dem renommierten Portal The Athletic wirbt auch Fabian Schärs Newcastle um das Mittelfeld-Juwel. Bereits im Sommer sollen die Nordengländer an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein. Alkmaar erklärte ihn damals für unverkäuflich. Nun sei man der Meinung, dass man mit einem lukrativen Angebot im Winter-Transferfenster gegen die namhafte Konkurrenz am ehesten eine Chance hat.

Der holländische Nationaltrainer Ronald Koeman ist voll des Lobes für Smit. «Ich muss vorsichtig sein, was ich sage, aber ich habe Pedri beim FC Barcelona trainiert und sehe bei Kees Smit Parallelen zu ihm. Die Richtungswechsel, die Beidfüssigkeit, die Spielübersicht – das sind Dinge, die mir damals bei Pedri aufgefallen sind», sagt der ehemalige Barça-Coach.

Auch mit Kevin De Bruyne (34) wird Smit bereits verglichen. Neben ihrer Spielweise spielen dabei auch ihre roten Haare mit rein.

