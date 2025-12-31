DE
FR
Abonnieren

«Sehe Parallelen zu Pedri»
Europas Topklubs jagen diesen Holland-Youngster

Diverse Vereine sollen ein Auge auf Alkmaars Kees Smit geworfen haben – auch Real, Barça und Bayern. Hollands Nationaltrainer Ronald Koeman sieht in ihm Parallelen zu Barça-Star Pedri.
Publiziert: 18:17 Uhr
|
Aktualisiert: 18:24 Uhr
Kommentieren
1/6
Kees Smit (19) wird von diversen Topklubs – zum Beispiel Real, Barça oder Bayern – umworben.
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Kees Smit (19) zieht das Interesse europäischer Topklubs auf sich. Der holländische Youngster spielt derzeit noch bei seinem Jugendklub AZ Alkmaar, für den er bereits 34 Mal in der höchsten Liga gespielt hat. 

Medienberichten zufolge ist die Liste der Interessenten lang – und prominent: Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Tottenham, Bayern und Dortmund werden genannt.

Laut dem renommierten Portal The Athletic wirbt auch Fabian Schärs Newcastle um das Mittelfeld-Juwel. Bereits im Sommer sollen die Nordengländer an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein. Alkmaar erklärte ihn damals für unverkäuflich. Nun sei man der Meinung, dass man mit einem lukrativen Angebot im Winter-Transferfenster gegen die namhafte Konkurrenz am ehesten eine Chance hat. 

Der holländische Nationaltrainer Ronald Koeman ist voll des Lobes für Smit. «Ich muss vorsichtig sein, was ich sage, aber ich habe Pedri beim FC Barcelona trainiert und sehe bei Kees Smit Parallelen zu ihm. Die Richtungswechsel, die Beidfüssigkeit, die Spielübersicht – das sind Dinge, die mir damals bei Pedri aufgefallen sind», sagt der ehemalige Barça-Coach. 

Auch mit Kevin De Bruyne (34) wird Smit bereits verglichen. Neben ihrer Spielweise spielen dabei auch ihre roten Haare mit rein. 

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
FC Bayern München
FC Bayern München
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
FC Barcelona
FC Barcelona
Manchester United
Manchester United
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Newcastle United
Newcastle United
Real Madrid
Real Madrid
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        AZ Alkmaar
        AZ Alkmaar
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        Manchester United
        Manchester United
        Tottenham Hotspur
        Tottenham Hotspur
        BVB Borussia Dortmund
        BVB Borussia Dortmund
        Newcastle United
        Newcastle United
        Real Madrid
        Real Madrid