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Zum ersten Mal seit 45 Jahren
Schottische Fussball-Fans dürfen sich auf Bier freuen

Ein Bierchen zum Spiel? Im WM-Playoff-Rückspiel der schottischen Frauen-Nati gegen Tschechien dürfen Fussball-Fans erstmals seit 1981 Alkohol am Platz konsumieren.
Publiziert: vor 29 Minuten
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Wieder Alkohol in den Rängen der schottischen Fans.
Foto: Dukas

Darum gehts

  • Schottlands Frauen-Playoff erlaubt Alkohol am Platz
  • Erstmals seit 1981 gilt das bei einem Profispiel
  • Verband und Klubs testen kontrollierten Ausschank weiter
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Fabienne Kleinhenz

Es ist das erste Mal seit 45 Jahren, dass Fussball-Fans in Schottland bei einem Profispiel an ihren Sitzplätzen Alkohol trinken dürfen. Bis dahin galt dort ein Alkoholverbot, es durfte ausschliesslich in Hospitality-Bereichen getrunken werden. Im WM-Playoff-Rückspiel der Frauen gegen Tschechien dürfen die Fans Alkohol in den Rängen konsumieren, meldet der schottische Fussballverband.

Das Ziel der Initiative sei es, «zu untersuchen, wie ein kontrollierter Umgang mit dem Alkoholverkauf zu einem positiven und sicheren Spieltagserlebnis beitragen kann.»

Einige schottische Vereine testeten zuletzt designierte Fanzonen ausserhalb der Stadien, in denen Alkohol ausgeschenkt wurde. Beispielsweise in Aberdeen. Dort wird Alkohol unter bestimmten Bedingungen vor dem Spiel oder bei Spielen mit «geringem Risiko» ausgeschenkt.

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