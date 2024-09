Schiri gibt nur Gelb Beiss-Attacke in bester Luis-Suarez-Manier

In der zweiten englischen Liga empfängt Preston North End die Blackburn Rovers zum Heimspiel. In der 89. Minute kochen die Emotionen über. Owen Beck tritt gefrustet seinen Gegenspieler um. Dann attackiert Milutin Osmajić den Übeltäter in bester Luis-Suárez-Manier.