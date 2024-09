Italo-Legende starb am Mittwoch Fans singen an Beerdigung für «Toto» Schillaci

Hunderte Fans erwiesen am Freitag Salvatore «Toto» Schillaci in Palermo die letzte Ehre. Der italienische WM-Held von 1990 starb am 18. September an Krebs. Mit Fangesängen und bedeckt mit Trikots und Fanschals wurde die Fussballikone verabschiedet.