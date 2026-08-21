Nati-Spieler Sierro verlässt Saudi-Klub

Nati-Spieler Vincent Sierro hat seinen Vertrag bei Al-Shabab aufgelöst. Nun ist er wieder in Europa auf Klubsuche.

Alain Kunz Reporter Fussball

Der Schweizer Nationalspieler Vincent Sierro (30) und Al-Shabab haben sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung ihrer Zusammenarbeit geeinigt, wie dessen Berater Michel Urscheler am Freitag mitteilt.

Nach einer Saison in Saudi-Arabien, in der er für den 13. der Saudi Pro League 28 Pflichtspiele und über 2000 Einsatzminuten bestritten hat, will Sierro nach Europa zurückkehren. Sein Wunsch wird vom Verein, dem Urscheler für dessen professionelles Verhalten dankt, respektiert.

Sierro ist somit ab sofort ablösefrei. Nun gelte es, die verschiedenen Möglichkeiten, die sich ihm böten, in Ruhe zu analysieren, damit dieser die bestmögliche Entscheidung für den weiteren Verlauf seiner Karriere treffen könne, so Urscheler. In Europa hat Sierro zuletzt für Ligue-1-Klub Toulouse gespielt.