DE
FR
Abonnieren

Psychospielchen geht schief
Goalie kracht Latte vor Penalty auf den Kopf

Psychospielchen seitens des Goalies gehören vor einem Penalty zum guten Ton. Doch dieser Ablenkungsversuch fällt ihm nicht vor die Füsse, sondern auf den Kopf.
Publiziert: 18:08 Uhr
Kommentieren
Fussball aktuell
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen