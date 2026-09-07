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Fussball: Goalie kracht Latte vor Penalty auf den Kopf
Psychospielchen geht schief
Goalie kracht Latte vor Penalty auf den Kopf
Psychospielchen seitens des Goalies gehören vor einem Penalty zum guten Ton. Doch dieser Ablenkungsversuch fällt ihm nicht vor die Füsse, sondern auf den Kopf.
Publiziert: 18:08 Uhr
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