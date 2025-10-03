Barça-Jungstar Yamal muss erneut pausieren

Erst unter der Woche hat Lamine Yamal sein Comeback gegeben. Nun zwingen ihn erneute Schmerzen wieder zu einer Pause.

Lamine Yamal muss erneut pausieren. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Barcelonas Jungstar Lamine Yamal leider erneut unter Schmerzen am Schambein. Er wird «zwei bis drei Wochen» ausfallen, teilt der spanische Meister mit.

Yamal war erst am Mittwoch bei der 1:2-Niederlage in der Champions League gegen Paris Saint-Germain nach einer Verletzungspause ins Team zurückgekehrt. «Die Schambeinschmerzen, die Lamine Yamal behinderten, sind nach dem Spiel gegen PSG wieder aufgetreten», schreibt Barça in einer kurzen Erklärung.

Der 18-jährige Flügelstürmer wird damit am Sonntag in der Liga gegen den FC Sevilla nicht zur Verfügung stehen. Ebenso dürfte er die beiden WM-Qualifikationsspiele Spaniens gegen Georgien und Bulgarien verpassen.