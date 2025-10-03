DE
Wieder Schmerzen nach Comeback
Barça-Jungstar Yamal muss erneut pausieren

Erst unter der Woche hat Lamine Yamal sein Comeback gegeben. Nun zwingen ihn erneute Schmerzen wieder zu einer Pause.
Publiziert: vor 29 Minuten
|
Aktualisiert: vor 28 Minuten
Lamine Yamal muss erneut pausieren.
Foto: Getty Images
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Barcelonas Jungstar Lamine Yamal leider erneut unter Schmerzen am Schambein. Er wird «zwei bis drei Wochen» ausfallen, teilt der spanische Meister mit.

Yamal war erst am Mittwoch bei der 1:2-Niederlage in der Champions League gegen Paris Saint-Germain nach einer Verletzungspause ins Team zurückgekehrt. «Die Schambeinschmerzen, die Lamine Yamal behinderten, sind nach dem Spiel gegen PSG wieder aufgetreten», schreibt Barça in einer kurzen Erklärung.

Der 18-jährige Flügelstürmer wird damit am Sonntag in der Liga gegen den FC Sevilla nicht zur Verfügung stehen. Ebenso dürfte er die beiden WM-Qualifikationsspiele Spaniens gegen Georgien und Bulgarien verpassen.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
7
16
19
2
Real Madrid
Real Madrid
7
8
18
3
Villarreal CF
Villarreal CF
7
8
16
4
Elche CF
Elche CF
7
4
13
5
Atletico Madrid
Atletico Madrid
7
5
12
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
7
4
12
7
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
7
1
12
8
Getafe CF
Getafe CF
7
-1
11
9
Sevilla FC
Sevilla FC
7
1
10
10
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
7
-1
10
11
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
7
-1
8
12
Valencia CF
Valencia CF
7
-3
8
13
CA Osasuna
CA Osasuna
7
-2
7
14
Real Oviedo
Real Oviedo
7
-8
6
15
Levante UD
Levante UD
7
-3
5
16
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
7
-3
5
17
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
7
-3
5
18
Real Sociedad
Real Sociedad
7
-4
5
19
RCD Mallorca
RCD Mallorca
7
-5
5
20
FC Girona
FC Girona
7
-13
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Barcelona
FC Barcelona
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Champions League
Champions League
Sevilla
Sevilla
Bulgarien
Bulgarien
