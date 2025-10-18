La-Liga-Spieler protestierten gegen Barças Miami-Reise

Barcelona spielt im Dezember ein Liga-Spiel in Amerika. Das sorgt nun für Protesten in La Liga.

1/4 Nach dem Anpfiff bleiben die Spieler einen Moment regungslos stehen. Foto: Getty Images

AFP Agence France Presse

Das umstrittene «Auswärts-Auswärtsspiel» des FC Barcelona in Miami hat in Spaniens La Liga für den ersten grossen Protest gesorgt. Bei der Begegnung zwischen Real Oviedo und Espanyol Barcelona am Freitagabend (0:2) verharren die 22 Startspieler nach Anpfiff 15 Sekunden lang regungslos auf dem Platz, die TV-Weltregie schneidet währenddessen auf eine Aussenansicht des Stadions.

Wenige Stunden zuvor hat Spaniens Spielervereinigung Proteste für die Begegnungen des neunten Erstliga-Spieltags von Freitag bis Montag angekündigt. Die Aktionen sollen sich gegen «mangelnde Transparenz und fehlenden Dialog» im Hinblick auf die Verlegung eines Liga-Spiels in die USA richten, teilt die Vereinigung mit.

La Liga hatte in der Vorwoche mitgeteilt, dass der FC Barcelona sein Auswärtsspiel gegen den FC Villarreal am 20. Dezember in der Wahlheimat von Klub-Ikone Lionel Messi austragen wird. Dies hatte weitgehende Ablehnung eines Grossteils der Fangruppen und der Klubs hervorgerufen, die einerseits einen Angriff auf die Fussballkultur und andererseits einen Wettbewerbsvorteil für Barca sehen, für das ein Auswärts- nun zu einem gefühlten Heimspiel werde.

Auch Barça-Trainer Hansi Flick und Mittelfeldspieler Frenkie de Jong hatten sich nicht allzu glücklich über ihr «Auswärts-Auswärtsspiel» gezeigt. «Jetzt spielen wir ein Auswärtsspiel auf neutralem Boden. Das gefällt mir nicht und ich halte es für die Spieler für nicht richtig», sagte de Jong.