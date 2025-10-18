DE
Wegen mangelnder Transparenz
La-Liga-Spieler protestierten gegen Barças Miami-Reise

Barcelona spielt im Dezember ein Liga-Spiel in Amerika. Das sorgt nun für Protesten in La Liga.
Publiziert: 13:33 Uhr
|
Aktualisiert: vor 58 Minuten
Anhören
Nach dem Anpfiff bleiben die Spieler einen Moment regungslos stehen.
Das umstrittene «Auswärts-Auswärtsspiel» des FC Barcelona in Miami hat in Spaniens La Liga für den ersten grossen Protest gesorgt. Bei der Begegnung zwischen Real Oviedo und Espanyol Barcelona am Freitagabend (0:2) verharren die 22 Startspieler nach Anpfiff 15 Sekunden lang regungslos auf dem Platz, die TV-Weltregie schneidet währenddessen auf eine Aussenansicht des Stadions.

Wenige Stunden zuvor hat Spaniens Spielervereinigung Proteste für die Begegnungen des neunten Erstliga-Spieltags von Freitag bis Montag angekündigt. Die Aktionen sollen sich gegen «mangelnde Transparenz und fehlenden Dialog» im Hinblick auf die Verlegung eines Liga-Spiels in die USA richten, teilt die Vereinigung mit.

La Liga hatte in der Vorwoche mitgeteilt, dass der FC Barcelona sein Auswärtsspiel gegen den FC Villarreal am 20. Dezember in der Wahlheimat von Klub-Ikone Lionel Messi austragen wird. Dies hatte weitgehende Ablehnung eines Grossteils der Fangruppen und der Klubs hervorgerufen, die einerseits einen Angriff auf die Fussballkultur und andererseits einen Wettbewerbsvorteil für Barca sehen, für das ein Auswärts- nun zu einem gefühlten Heimspiel werde.

Auch Barça-Trainer Hansi Flick und Mittelfeldspieler Frenkie de Jong hatten sich nicht allzu glücklich über ihr «Auswärts-Auswärtsspiel» gezeigt. «Jetzt spielen wir ein Auswärtsspiel auf neutralem Boden. Das gefällt mir nicht und ich halte es für die Spieler für nicht richtig», sagte de Jong.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
Real Madrid
8
10
21
2
FC Barcelona
FC Barcelona
8
13
19
3
Villarreal CF
Villarreal CF
8
6
16
4
Sevilla FC
Sevilla FC
1:0
9
5
16
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
8
5
15
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
9
2
15
7
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
5
13
8
Elche CF
Elche CF
8
2
13
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
0
13
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
8
1
11
11
Getafe CF
Getafe CF
8
-2
11
12
CA Osasuna
CA Osasuna
8
-1
10
13
Levante UD
Levante UD
8
-1
8
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
8
-2
8
15
Valencia CF
Valencia CF
8
-4
8
16
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
8
-3
6
17
FC Girona
FC Girona
8
-12
6
18
Real Oviedo
Real Oviedo
9
-12
6
19
Real Sociedad
Real Sociedad
8
-5
5
20
RCD Mallorca
RCD Mallorca
0:1
9
-7
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
