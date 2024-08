1/5 Martin Braithwaite will Espanyol Barcelona kaufen – um sich zu rächen?

Plant der dänische Fussballer Martin Braithwaite die grosse Rache? Der 33-Jährige, der Espanyol Barcelona im Juli in Richtung Gremio verlassen hat, plant, den spanischen Klub zu kaufen – womöglich um die Klubbosse zu entlassen, wie «Marca» schreibt.

Braithwaite hatte in der vergangenen Saison mit 22 Toren in 39 Spielen massgeblichen Anteil am Wiederaufstieg des katalanischen Vereins. Doch der Däne konnte es kaum erwarten, den Klub im Juli nach Vertragsende endlich zu verlassen. Denn im Sommer 2023 hat sich Braithwaite mit der Chefetage verkracht, wie er rückblickend sagt: «Vor einem Jahr hat mir der Verein ein respektloses Angebot zur Vertragsverlängerung gemacht. Dieses hat gezeigt, dass sie nicht an mich glauben.»

EM futsch wegen Wechselverbot

Gerne hätte er den Verein schon damals verlassen, als dieser aus La Liga abgestiegen ist, und zu einem Erstligisten in Europa gewechselt. Nicht nur das scheinbar inakzeptable Angebot war Grund für den Wechselwunsch: Kasper Hjulmand (52), der bis zur Europameisterschaft dänischer Nationaltrainer war, signalisierte Braithwaite damals, dass er ihn nicht für das Turnier in Deutschland berücksichtigen würde, wenn er zweitklassig spielen würde. Doch Espanyol liess ihn nicht ziehen. Heisst: Das Wechselverbot hat ihn die EM gekostet.

Jetzt hofft der frühere Barça-Profi, die nötigen Mittel aufbringen zu können, um Eigentümer des Klubs zu werden. Die Summe, die er zahlen müsste, ist zwar noch nicht bekannt, doch für den Dänen dürfte es kein Problem werden. Braithwaite besitzt ein Immobilienunternehmen in den USA, dessen Wert sich auf rund 250 Millionen US-Dollar beläuft. Ausserdem hat er ein Restaurant in Gavá (in der Nähe von Barcelona) und eine Modemarke. Damit zählt er laut «Forbes» zu den reichsten Fussballern der Gegenwart.