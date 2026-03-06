Darum gehts
- LaLiga führt am 31. Spieltag «Retro Matchday» mit Retro-Trikots ein
- Real Madrid und Barça boykottieren Aktion wegen Differenzen und Logistik
- 42 Teams sind Teil der Fan-Aktion «42 Legacies, 42 Ways to Win»
Spezial-Trikots gehören in den europäischen Ligen mittlerweile dazu, fast jedes Wochenende präsentiert ein Team eine Spezial-Ausgabe. Sei es zu einem Jubiläum wie zuletzt der HSV oder zum Karneval wie Mainz oder Köln. Auch die Fasnachts-Trikot des FC Basels und des FC Luzern sorgten in der Schweiz für Schlagzeilen. In Spanien will man diesen Trend nun von offizieller Seite auf alle Teams ausbreiten.
Wie die spanische Liga am Freitag mitteilt, führt LaLiga am 31. Spieltag des spanischen Oberhauses den «Retro Matchday» ein. Die Vereine sollen dabei in neuinterpretierten Trikots aus vergangenen Tagen auflaufen und damit die verschiedenen Ären der Fans zusammenbringen.
Real und Barça boykottieren Aktion
Während sich die Anhänger der Klubs auf die Aktion freuen, stösst das Vorhaben der Liga nicht bei allen Teams auf Verständnis. So haben sich Real Madrid, der FC Barcelona, Rayo Vallecano und Getafe dagegen ausgesprochen und verlauten lassen, dass sie an dieser Aktion nicht teilnehmen werden.
Bei Barça, Rayo und Getafe führt man logistische Gründe für den Boykott an. Wie spanische Medien berichten, soll sich Real komplett vom ganzen Projekt distanziert haben.
Der Retro-Spieltag ist ein Teil einer grösseren Fan-Aktion mit dem Titel «42 Legacies, 42 Ways to Win». Dabei soll neben den Trikots auch die TV-Übertragung im Retro-Stil daherkommen. Wie gross die Strahlkraft der Aktion ohne die beiden Schwergewichte Real und Barça sein wird, wird sich zeigen.
