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Vargas und Co. behalten bei Last-Minute-Drama die Nerven
8:25
Sevilla – Rayo Vallecano 2:1:Vargas und Co. behalten bei Last-Minute-Drama die Nerven

Späte Erlösung
Vargas' Sevilla gewinnt zum Saisonauftakt

Ruben Vargas darf mit Sevilla zum LaLiga-Auftakt jubeln. Die Andalusier ringen Rayo Vallecano in letzter Minute nieder.
Publiziert: 00:04 Uhr
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Aktualisiert: 01:01 Uhr
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Ruben Vargas, hier bei einem Spiel in der letzten Spielzeit, darf zum LaLiga-Saisonauftakt jubeln.
Foto: Europa Press via Getty Images
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Vier Minuten sind an diesem ersten LaLiga-Spieltag absolviert, da liegt Sevilla im Heimspiel gegen Rayo Vallecano schon in Rückstand: Alvaro Garcia profitiert von einem groben Fehler in der andalusischen Hintermannschaft – was für ein Fehlstart für das Team von Ruben Vargas.

Doch es kann sich im Anschluss fangen und die Partie nach 52 Minuten per Penalty ausgleichen. Vargas selbst bekommt das alles von der Bank aus mit: Der Nati-Spieler wird erst nach 70 Minuten für die Schlussphase eingewechselt.

Und diese endet äusserst dramatisch: Tief in der Nachspielzeit erzielt Peque erneut vom Elfmeterpunkt aus den Siegtreffer und schiesst die Andalusier in Unterzahl – Kike Salas hat nur Minuten zuvor wegen eines groben Foulspiels Rot gesehen – zum Startsieg.

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