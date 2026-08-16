Vargas' Sevilla gewinnt zum Saisonauftakt

Vier Minuten sind an diesem ersten LaLiga-Spieltag absolviert, da liegt Sevilla im Heimspiel gegen Rayo Vallecano schon in Rückstand: Alvaro Garcia profitiert von einem groben Fehler in der andalusischen Hintermannschaft – was für ein Fehlstart für das Team von Ruben Vargas.
Doch es kann sich im Anschluss fangen und die Partie nach 52 Minuten per Penalty ausgleichen. Vargas selbst bekommt das alles von der Bank aus mit: Der Nati-Spieler wird erst nach 70 Minuten für die Schlussphase eingewechselt.
Und diese endet äusserst dramatisch: Tief in der Nachspielzeit erzielt Peque erneut vom Elfmeterpunkt aus den Siegtreffer und schiesst die Andalusier in Unterzahl – Kike Salas hat nur Minuten zuvor wegen eines groben Foulspiels Rot gesehen – zum Startsieg.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deportivo Alaves
1
3
3
2
Sevilla FC
1
1
3
3
Athletic Bilbao
0
0
0
3
Atletico Madrid
0
0
0
3
CA Osasuna
0
0
0
3
Elche CF
0
0
0
3
RCD Espanyol Barcelona
0
0
0
3
FC Barcelona
0
0
0
3
Levante UD
0
0
0
3
FC Malaga
0
0
0
3
Racing Santander
0
0
0
3
RC Celta de Vigo
0
0
0
3
RC Deportivo La Coruna
0
0
0
3
Real Betis Balompie
0
0
0
3
Real Madrid
0
0
0
3
Real Sociedad
0
0
0
3
Valencia CF
0
0
0
3
Villarreal CF
0
0
0
19
Rayo Vallecano
1
-1
0
20
Getafe CF
1
-3
0