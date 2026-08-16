DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
La Liga: Die Highlights der Partie Sevilla – Rayo (2:1)
Sevilla – Rayo Vallecano 2:1
Vargas und Co. behalten bei Last-Minute-Drama die Nerven
In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie Sevilla – Rayo Vallecano (2:1).
Publiziert: 01:00 Uhr
Teilen
Kommentieren
Highlights der internationalen Ligen
8:25
Sevilla – Rayo Vallecano 2:1
Vargas und Co. behalten bei Last-Minute-Drama die Nerven
In diesem Artikel erwähnt
LaLiga
Rayo Vallecano
Sevilla
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen